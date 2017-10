Wellington – Die Labour-Politikerin Jacinda Ardern (37) dürfte mit Unterstützung der Rechtspopulisten neue Premierministerin von Neuseeland werden. Der Chef der rechtspopulistischen Partei New Zealand First (NZF), Winston Peters, hat sich am Donnerstag für eine Koalition mit Labour ausgesprochen. Knapp vier Wochen nach der Wahl kann Ardern damit eine Koalitionsregierung aus Labour, NZF und den Grünen bilden.

Bei der Parlamentswahl am 23. September hatte die konservative National-Partei von Regierungschef Bill English zwar mit mehr als 44 Prozent klar die meisten Stimmen gewonnen. Allerdings büßte das konservative Lager seine bisherige absolute Mehrheit im Parlament in Wellington ein. Der Rechtspopulist Peters stellte sich nun als Königsmacher an die Seite der Labour-Partei, die bei der Wahl auf 36 Prozent gekommen war.

„Wir mussten uns zwischen einem veränderten Status Quo und einem Wandel entscheiden“, sagte NZF-Chef Peters am Donnerstag. „Deswegen haben wir uns letztlich für eine Regierungskoalition von New Zealand First mit der New Zealand Labour Party entschieden.“ Dem 72-Jährigen wurde der Posten des Vizepremiers angeboten.

„Das ist ein aufregender Tag“, erklärte die bisherige Oppositionschefin und Mitte-Links-Politikerin Ardern, die erst wenige Wochen vor der Parlamentswahl das Ruder bei der Labour Party übernommen und eine beispiellose Aufholjagd eingeleitet hatte.

Ardern will nun eine Regierung für ein „faireres, besseres Neuseeland“ bilden. Labour und Grüne müssen einer Koalition nun noch zustimmen. Ardern wird dann Neuseelands jüngster Regierungschef seit 1856 - und die erst dritte Frau in dieser Position. Die konservative National Party war seit dem Jahr 2008 an der Macht gewesen. (APA/AFP)