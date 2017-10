Washington – Der frühere Wahlkampfchef von US-Präsident Donald Trump ist in der Russland-Affäre wegen Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten und des Verdachts der Geldwäsche angeklagt worden. Wie ein Sprecher von Sonderermittler Robert Mueller am Montag mitteilte, umfasst die von einem Geschworenengericht erhobene Anklage insgesamt zwölf Punkte, zu denen auch Falschaussagen und das Verbergen von ausländischen Bankkonten gehören. In der Affäre geht es um den Verdacht einer illegalen Kooperation zwischen Trumps Wahlkampfteam und der russischen Regierung.

Wie CNN zuvor berichtete, hat sich Manafort den Behörden gestellt, um einer Verhaftung in seinem eigenen Haus zuvorzukommen. Davor war bereits spekuliert worden, dass er zu den Ersten gehören würde, die von Sonderermittler Robert Mueller verhaftet werden könnten. In der Affäre geht es um den Verdacht illegaler Absprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam und der russischen Regierung. Manafort traf am Montagmorgen an der FBI-Außenstelle in Washington ein. Der Sender CNN zeigte Bilder, wie Manafort in Begleitung eines Anwalts das FBI-Gebäude betrat. Der New York Times zufolge ist auch Manaforts früherer Geschäftspartner Rick Gates aufgefordert worden, sich zu stellen.

Trump der Rechtsbehinderung verdächtigt

Mit einer Enthüllung und polizeilichen Schritten sei wahrscheinlich Anfang der Woche zu rechnen, hieß es weiter. Über die Identität und Zahl der möglichen Betroffenen gab es keine Angaben.

Russland wird direkte Wahlbeeinflussung vorgeworfen. In diesem Zusammenhang untersucht Mueller, ob es dabei eine Zusammenarbeit zwischen dem Wahlkampflager von Donald Trump und Moskau gegeben und ob sich der jetzige Präsident später der Rechtsbehinderung schuldig gemacht hat.

Die Ermittlungen haben sich allerdings im Laufe der Zeit vielfach verästelt. So geht es seit Längerem auch um die Untersuchung fragwürdiger Geschäfte und Geschäftspraktiken von ehemaligen Trump-Mitarbeitern, die nichts oder nur wenig mit dem Kern der Untersuchungen zu tun haben.

Trump bestreitet Zusammenarbeit mit Russland

Viele juristische Experten äußerten am Wochenende die Vermutung, dass erste Anklagen eher diese Nebenaspekte betreffen könnten. In diesem Zusammenhang wurden vielfach die Namen von Trumps früherem Wahlkampfmanager Paul Manafort und Ex-Sicherheitsberater Michael Flynn genannt.

Manafort könnte nach Medienberichten unter anderem wegen seiner früheren Beratertätigkeit für die Ukraine und anderer möglicher dubioser Finanzgeschäfte belangt werden. Bei Flynn könnte es neben seiner früheren Lobbytätigkeit zugunsten der Türkei auch um Falschaussagen zu Gesprächen mit einem Moskauer Vertreter über Russland-Sanktionen gehen.

Als sicher gilt, dass Muellers Ermittlungen mit der etwaigen Enthüllung erster Anklagen noch lange nicht abgeschlossen sind. Trump selber wies am Sonntag Vorwürfe einer Zusammenarbeit seines Lagers mit Russland erneut als eine reine Erfindung der Demokraten zurück, die damit „böse“ politische Zwecke verfolgten. Auch solle mit dem derzeitigen „Russland-Gerede“ von den Plänen der Republikaner für eine „historische“ Steuerreform abgelenkt werden, twitterte Trump. (APA/dpa)