Washington – Begleitet von Fragen zur Rolle der USA in der Welt bricht US-Präsident Donald Trump am Freitag zu seiner ersten Asien-Reise auf. Nach einem Zwischenstopp auf Hawaii trifft er am Sonntag in Tokio ein. Auf seiner zwölftägigen Reise durch fünf Länder ist Japan die erste asiatische Station, China die zentrale.

Überwölbendes Thema ist vor allem im ersten Teil der Besuche der schwere Konflikt mit Nordkorea wegen dessen Raketen- und Nukleartests. Trump wird von Japan nach Südkorea reisen, anschließend geht es nach China, Vietnam und auf die Philippinen. Auf Hawaii wird Trump am Samstag das im Zweiten Weltkrieg von Japan angegriffene Pearl Harbor und das US-Pazifikkommando besuchen.

Der Besuch in Asien dient laut Vertretern des Weißen Hauses einer Unterstützung der Allianzen und Partnerschaften der USA in der Region. Allerdings hat Trump unter anderem durch markige Rhetorik und den Rückzug aus dem transpazifischen Handelsabkommen TPP selbst zu großer Verunsicherung dort beigetragen.

Erstes Ziel Japan

Nach dem Eintreffen in Japan am 5. November wird Trump mit Premier Shinzo Abe zusammenkommen und auch Golf spielen. Am 6. trifft Trump mit seiner Frau Melania zum ersten Mal Kaiser Akihito und dessen Frau Michiko. Daneben wird Trump US-Soldaten besuchen und japanische Familien sehen, die Nordkorea entführt hatte.

Am 7. November trifft Trump in Südkorea zu einem Staatsbesuch ein. Nach Angaben des Weißen Hauses wird der US-Präsident „aus Zeitgründen“ nicht die entmilitarisierte Zone besuchen, die Südkorea von Nordkorea trennt. Frühere Präsidenten, darunter auch Trumps Vorgänger Barack Obama und George W. Bush, hatten die Pufferzone zwischen den beiden verfeindeten Ländern besucht, um die Solidarität mit Südkorea zu unterstreichen und ein Signal der Abschreckung an Nordkorea zu schicken. Stattdessen besucht Trump Camp Humphreys, einen Militärstützpunkt. Außerdem trifft Trump mit Präsident Moon Jae-in zusammen, um über den Konflikt mit Nordkorea zu beraten.

Spannungen in der Region verschärft

In den vergangenen Monaten hatten sich die Spannungen in der Region deutlich verschärft, nachdem Nordkorea mehrfach Raketen testete und damit gegen UNO-Resolutionen verstieß. Trump lieferte sich mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un einen rhetorischen Schlagabtausch. Er drohte auch immer wieder mit militärischen Alleingängen.

Am 8. November in der Früh (Ortszeit) hält Trump in Seoul eine Rede im Parlament und reist anschließend nach China weiter. In Peking stehen Treffen mit Präsident Xi Jinping und eine Reihe weiterer bilateraler Begegnungen sowie Kulturveranstaltungen auf dem Programm.

Der chinesische Botschafter in den USA bezeichnete Trumps Stopp in Peking als „Staatsbesuch plus“. Die Themen werden auch kontroverser Natur sein. Neben Fragen des Handels oder des Copyrights wird es auch um Gebietsstreitigkeiten im südchinesischen Meer und offene Seewege gehen. Xi ist nach historischen Weichenstellungen des gerade beendeten Kongresses der Kommunistischen Partei mächtiger denn je.

APEC-Gipfel in Vietnam

Am 10. November reist Trump nach Da Nang in Vietnam. Dort nimmt er am Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) teil. Am Rande des Gipfels will der US-Präsident eine Rede zu Amerikas „Vision einer freien und offenen Region des Indischen Ozeans“ halten. Am 11. November trifft Trump in Hanoi ein.

Letzte Station der Reise sind die Philippinen, wo Trump am 12. November in Manila zum Gipfel der Gemeinschaft Südostasiatischer Staaten (ASEAN) kommt. Am 13. November wird der US-Präsident zu bilateralen Gesprächen unter anderen Rodrigo Duterte treffen, den umstrittenen Präsidenten der Philippinen, der Trumps Vorgänger Barack Obama 2016 einen „Hurensohn“ genannt hatte.

Trump wird kritisiert, weil er nicht auch am dritten Gipfel in der Region teilnimmt, dem Ostasien-Gipfel, ebenfalls auf den Philippinen. Das Weiße Haus suchte die Kritik durch den Hinweis zu zerstreuen, Trump nehme an einer Eröffnungszeremonie teil. Unter Verweis auf die Länge der Reise sagte ein Mitarbeiter: „Es geht nicht, dass er auf ewig aus Washington weg ist.“

Am 14. November wird Trump zurück in Washington erwartet. Es ist seit einem Vierteljahrhundert die längste Asien-Reise eines US-Präsidenten. Zuletzt war George H.W. Bush 1991 so lange in Asien. (dpa)