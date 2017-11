Toronto — Der kanadischer Premierminister Justin Trudeau hat den voraussichtlich künftigen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kritisiert. Angesprochen auf den „neuen jungen Leader" in Österreich sagte Trudeau auf einer Google-Konferenz zu künstlicher Intelligenz in Toronto am Donnerstag (Orstzeit) knapp: „Ich stimme mit ihm noch weniger überein als mit Präsident Trump", ohne weitere Details zu nennen.

Zuvor kritisierte er die USA unter Präsident Donald Trump in Bezug auf die Immigrationspolitik und Handelspolitik. Kanada sei erfolgreich aufgrund seiner Offenheit. Auch in Kanada gebe es Sorgen und Intoleranz wie in jeder Gesellschaft, aber das Land habe eine „bewusste Entscheidung getroffen in einer andere Richtung zu gehen". (APA)