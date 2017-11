Beirut – Der wegen Attentatsbedenken zurückgetretene libanesische Ministerpräsident Saad Hariri will nach Angaben aus seinem Umfeld vorerst nicht in sein Heimatland zurückkehren. „Die Sicherheitslage ist einer der Hauptgründe, die den Premier bis auf Weiteres vom Libanon fernhalten werden“, sagte eine dem Ex-Premier nahestehende Quelle der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Hariri werde nun erst einmal in andere arabische Länder reisen, um dort die Situation im Libanon zu besprechen.

Der 47-Jährige hatte am Samstag im saudi-arabischen Riad überraschend seinen Rücktritt verkündet. Er fürchte, Opfer eines Anschlages zu werden. „Ich habe gefühlt, was heimlich ausgeheckt wird, um auf mein Leben zu zielen“, sagte er während einer Fernsehansprache. Der Libanon befinde sich Hariri zufolge in einer ähnlichen Situation wie 2005, als sein Vater, der ehemalige Ministerpräsident Rafik Hariri, bei einem Bombenattentat in Beirut getötet worden war. Verdächtigt werden der syrische Geheimdienst und die Schiitenmiliz Hisbollah. Auch Saad Hariri ist ein prominenter Gegner der libanesischen Organisation. (APA/dpa)