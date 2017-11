Washington — US-Präsident Donald Trump hat am Montag den früheren Pharmamanager Alex Azar als Gesundheitsminister nominiert. Azar werde sich um eine bessere Gesundheitsvorsorge und niedrigere Medikamentenpreise kümmern, kündigte Trump am Montag per Kurznachrichtendienst Twitter an.

Happy to announce, I am nominating Alex Azar to be the next HHS Secretary. He will be a star for better healthcare and lower drug prices!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13. November 2017

Azar war früher Topmanager des Pharmakonzerns Eli Lilly. Unter dem damaligen US-Präsidenten George W. Bush war er von 2005 bis 2007 stellvertretender Gesundheitsminister. (APA/Reuters)