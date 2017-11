Moskau – Russlands Präsidentschaftsbewerberin und Ex-TV-Star Xenia Sobtschak hat mit Äußerungen über die Zugehörigkeit der Krim zur Ukraine Kritik ihrer Landsleute ausgelöst. Die Staatsanwaltschaft prüfe die Aussagen, bestätigte die Behörde der Agentur Interfax am Donnerstag in Moskau.

Sobtschaks Team hatte zuvor ein entsprechendes Schreiben der Staatsanwaltschaft veröffentlicht. Sobtschak hatte nach der Ankündigung ihrer Kandidatur Ende Oktober gesagt: „Nach dem Völkerrecht ist die Krim ukrainisch.“ Russland habe mit der Annexion der Halbinsel 2014 gegen Abkommen verstoßen. Gute Beziehungen zur Ukraine herzustellen, sei eine der wichtigsten Aufgaben, sagte sie.

Rechtspopulist forder fünfjährige Haftstrafe

In der Moskauer Polit-Szene hatte dies für Verstimmung gesorgt. Der Rechtspopulist Wladimir Schirinowski forderte einen Strafprozess und eine fünfjährige Haftstrafe. Kremlsprecher Dmitri Peskow bezeichnete Sobtschaks Erklärung als „nicht korrekt in Form und Inhalt“. Der Westen sieht in der Krim-Annexion einen Völkerrechtsbruch.

Sobtschak hatte nach dem Studium an einer Moskauer Elite-Universität als It-Girl den russischen Boulevard aufgemischt. Später ging sie zum Journalismus über. Seitdem vertritt sie zunehmend liberale und regierungskritische Positionen. Die 36-Jährige ist die Tochter des früheren St. Petersburger Bürgermeisters Anatoli Sobtschak, der als politischer Ziehvater von Präsident Wladimir Putin gilt.

Keine Chance auf Wahlerfolg

Kritiker halten Sobtschaks Bewerbung bei der Wahl im März 2018 für ein Manöver des Kremls, um die Beteiligung zu steigern und so einer erwarteten Wiederwahl Putins mehr Legitimität zu geben. Sobtschak dementiert dies. Experten räumen ihr keine Chancen bei der Wahl ein. (APA/dpa)