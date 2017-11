Moskau – Moskau hat das Urteil gegen den ehemaligen bosnisch-serbischen Militärchef Ratko Mladic als „parteiisch und antiserbisch“ kritisiert. Die Verurteilung des 74-Jährigen zu lebenslanger Haft durch das UNO-Kriegsverbrechertribunal für Ex-Jugoslawien untergrabe zudem „den Prozess der Wiederherstellung von gegenseitigem Vertrauen auf dem Balkan“.

Das sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Donnerstag. Der „politisierte und parteiische Kurs“ habe die gesamte Arbeit des Tribunals bestimmt, das seine Arbeit Ende Dezember einstellt.

Ein Sprecher des US-Außenamts hatte dagegen am Mittwoch erklärt, Washington unterstütze „die wichtige Arbeit des Tribunals und respektiert sein Urteil“. Das UNO-Tribunal hatte Mladic zuvor wegen Völkermordes, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt. Die Verbrechen wurden während des Bosnien-Krieges (1992-1995) verübt, in dessen Verlauf rund 100.000 Menschen getötet und 2,2 Millionen in die Flucht getrieben wurden. Mladic habe sich des Völkermordes in der damaligen UNO-Schutzzone Srebrenica schuldig gemacht, stellte das Gericht fest. (APA/AFP)