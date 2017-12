Der Friedensnobelpreis gilt als wichtigste politische Auszeichnung der Welt. Ins Leben gerufen wurde er von dem 1896 gestorbenen schwedischen Dynamit-Erfinder Alfred Nobel. Er beauftragte das norwegische Parlament in seinem Testament, jährlich bis zu drei Persönlichkeiten oder Organisationen für ihre Verdienste um die Menschheit zu ehren. Die Auszeichnung für Frieden wird als einziger der fünf Nobelpreise im norwegischen Oslo statt in der schwedischen Hauptstadt Stockholm vergeben. In diesem Jahr geht sie an die Anti-Atomwaffenkampagne ICAN, die wesentlich am UNO-Vertrag zu einem Atomwaffenverbot mitgewirkt hatte. Diesen Vertrag tragen die Atommächte und die NATO-Staaten allerdings nicht mit. Der Preisträger wurde bereits im Oktober bekannt gegebenen, erhält Medaille und Urkunde traditionell aber erst am Todestag Nobels, dem 10. Dezember. Dazu gibt es ein Preisgeld von neun Millionen schwedischen Kronen (902.074,77 Euro).