Von Floo Weißmann

Washington – Eigentlich sollte die heutige Nachwahl eines Senators von Alabama eine Routineangelegenheit sein. Denn der Bundesstaat im tiefen Süden gilt als einer der konservativsten der USA. Doch der Kandidat der Republikaner, Roy Moore, ist derart umstritten, dass sein Sieg als nicht sicher erscheint. Verliert er aber gegen den Demokraten Doug Jones, dann schrumpft die Mehrheit der Republikaner im Senat auf nur noch eine Stimme. Und das im Finale einer umfassenden Steuerreform. Folglich starrt das politische Amerika heute wie gebannt auf Alabama.

Moore inszeniert sich als evangelikaler Rechtsausleger, der Amerika in einen christlichen Gottesstaat verwandeln möchte. Zweimal wurde er als Höchstrichter von Alabama abgesetzt. Einmal, weil er Tafeln mit den Zehn Geboten am Gericht aufgestellt hatte – ein gezielter Verstoß gegen die Trennung von Kirche und Staat. Und noch einmal, weil er die Zulassung der Ehe für alle durch den Supreme Court in Washington ignorierte.

Trotzdem gewann Moore in der Vorwahl gegen den Kandidaten des Parteiestablishments. Unterstützt wurde er von Steven Bannon, dem früheren Chefideologen von US-Präsident Donald Trump. Bannon lässt aus strategischen Gründen keine Gelegenheit aus, die republikanischen Eliten aufzumischen.

Doch damit nicht genug der Kontroverse. Neun Frauen werfen Moore vor, sich an sie herangemacht zu haben, als sie Teenager waren. Eine von ihnen war nach eigenen Angaben 14, als Moore sie mit nach Hause nahm und es zu sexuellen Handlungen kam. Die Vorlieben des Richters waren offenbar so bekannt, dass er Zutrittsverbot in einem Einkaufszentrum erhielt, in dem er mehrfach Mädchen angesprochen haben soll.

Führende Republikaner forderten Moore zunächst zum Rückzug auf. Doch dieser bestreitet die Vorwürfe und mobilisierte seine Fans mit Trotz gegen das Establishment. Bekannte Evangelikale philosophierten offen darüber, dass die Heilige Maria ja auch eine Teenagerin gewesen sei. Und den Republikanern dämmert langsam, welche Konsequenzen es für den Kongress haben könnte, wenn den Demokraten im konservativen Alabama eine Sensation gelingt.

Vorige Woche gab die Bundespartei wieder Wahlkampfgeld für den renitenten Südstaatler frei. Und der Präsident persönlich flog am Wochenende nach Alabama, um für Moore Wahlkampf zu machen. Den Grund dafür twitterte Trump ganz ungeniert: „Wir brauchen seine Stimme.“ In den letzten Umfragen konnte sich Moore wieder etwas von Jones absetzen.