Skopje/Athen/Brüssel – „Neues Mazedonien“ dürfte der Vorschlag zur Lösung des langjährigen griechisch-mazedonischen Namensstreit lauten. Das berichteten Medien in Athen und Skopje anlässlich der neuen Gesprächsrunde von Vertretern der zwei Staaten, die am Dienstag in Brüssel stattfand. Sie war vom UNO-Sondergesandten im langjährigen Namensstreit, Matthew Nimetz, einberufen worden.

Laut mazedonischen Medienberichten handelt es sich um einen griechischen Vorschlag. Ob dieser auch für die mazedonischen Behörden annehmbar war, war zunächst allerdings nicht bekannt. Sollte dies der Fall sein, dürfte der Namensstreit in der ersten Jahreshälfte 2018 gelöst sein, berichteten Medien in Skopje unter Berufung auf eine frühere Aussage des griechischen Premiers Alexis Tsipras.

Der Namensstreit datiert aus den frühen neunziger Jahren, als das damalige Jugoslawien aufgelöst wurde. Athen sieht in dem offiziellen Namen des Nachbarlandes - Republik Mazedonien - einen Gebietsanspruch auf seine gleichnamige Provinz. In die UNO war der Balkanstaat in den neunziger Jahren unter dem vorläufigen Namen „Frühere Jugoslawische Republik Mazedonien“ (FYROM) aufgenommen worden. Skopje hat seit Ende 2005 den Status eines EU-Beitrittskandidaten, allerdings keinen Termin für die Aufnahme der Beitrittsgespräche. Der Grund liegt im ungelösten Namensstreit.

Nimetz ist seit mehr als 22 Jahren in den Bemühungen um eine Streitlösung engagiert. Er hatte wiederholt auch Lösungsvorschläge gemacht, die nie akzeptiert wurden. In den letzten Jahren war es zum Stillstand in den Bemühungen um die Streitlösung, nicht zuletzt wegen der politischen Krise in Mazedonien, gekommen. Diese wurde im Juni durch die Bildung der Regierung des Sozialdemokraten Zoran Zaev behoben. (APA)