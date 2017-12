Carmen Baumgartner-Pötz

Pec – Lichterketten an den Wohncontainern, Adventkränze und Christbäume, eine Weihnachtskrippe bei der Kapelle: Ein bisschen vorweihnachtliche Stimmung gibt es auch bei den KFOR-Soldaten im Kosovo, je nachdem, wo man sich befindet. Im Camp in Prizren etwa haben die Österreicher gemeinsam mit deutschen und Schweizer Kameraden einen Weihnachtsmarkt organisiert.

Derzeit stellen 28 Nationen rund 4000 Soldatinnen und Soldaten für die NATO-Mission. Österreich gehört mit rund 470 (davon derzeit sieben Soldatinnen) zu den größten Truppenstellern, der Einsatz läuft bereits seit 1999. Durch seine geografische Nähe hat Österreich besonderes Interesse daran, dass sich die gesamte Region friedlich und stabil entwickelt.

Und so tragen die KFOR-Truppen in dem jungen und bitterarmen Balkanstaat viel zum Wiederaufbau der Region und zur Aufrechterhaltung des Alltags bei. Für den Aufgabenbereich der Soldatinnen und Soldaten bedeutet das etwa: Pa­trouillen, Überwachungs- und Aufklärungsdienst oder Kampfmittelbeseitigung. Immer wieder bringen KFOR-Soldaten aber auch Brennholz- und Kleiderspenden zu bedürftigen Familien. Dass ein Haus fertig gebaut und gut geheizt ist, ist im Kosovo alles andere als selbstverständlich.

Korporal Gerhard Deichsler (24) aus Hall ist das erste Mal auf Auslands­einsatz. Seit Oktober ist er mit seinen Kameraden unter anderem für die Bewachung des serbisch-orthodoxen Klosters Decani im Westen des Landes zuständig. Es ist das Letzte seiner Art im Kosovo, das immer noch unter dem Schutz von KFOR-Soldaten steht. Dazu stellen verschiedene Nationen mit ihren Infanteriekompanien im regelmäßigen Wechsel die erforderliche Mannschaft.

Zusammen mit slowenischen, italienischen und moldawischen Soldaten sind Deichsler und seine Kameraden Gregor Zanol (21) und Marco Fischer (20) etwa auf Fußstreife rund um das Objekt und kontrollieren auch die Zufahrt zum Kloster.

Die drei Tiroler waren bereits in ihrer Heimat in derselben Einheit (dem Kommando Gebirgskampf unterstellt) und sind jetzt im Auslands­einsatz ein eingespieltes Team, „das macht es sicher leichter“, meint Deichsler. Heute, am dritten Adventsonntag, geht es für die drei nach Hause in den Weihnachtsurlaub, nach Innsbruck und Hall. „Darauf freue ich mich schon sehr, zusammen mit Papa und Oma zu feiern“, erzählt Marco Fischer im TT-Gespräch.

Für den Innsbrucker Gregor Zanol (21) ist es ebenfalls der erste Auslandseinsatz mit dem Bundesheer. „Dieses Land braucht noch sehr viel Hilfe“, schildert er seine ersten Eindrücke vom Kosovo. So begeistert er von der Erfahrung am Balkan ist, so sehr wird er jetzt die Auszeit in Tirol genießen: „Auf meine Freundin freue ich mich besonders“, verrät er. Zum Glück funktioniert das Skypen im KFOR-Camp tadellos. Zum Jahreswechsel muss das Zwischenmenschliche dann eh wieder so funktionieren: Denn da versehen Zanol, Fischer und Deichsler schon wieder Dienst – bis in den Frühling hinein.