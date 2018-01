Paris/Teheran – Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat den iranischen Präsidenten Hassan Rouhani im Hinblick auf die Demonstrationen in seinem Land zur Zurückhaltung aufgerufen. „Die Grundfreiheiten, insbesondere die Meinungs- und Demonstrationsfreiheit, müssen respektiert werden“, teilte der Elyseepalast am Dienstag nach einem Telefonat der beiden Spitzenpolitiker mit.

Macron habe das schon vor Beginn der Proteste geplante Gespräch genutzt, um Rouhani seine Sorge auszudrücken und zu „Zurückhaltung und Beruhigung“ zu ermutigen. Im Iran gibt es seit Tagen Demonstrationen gegen die Führung des Landes und den islamischen Klerus.

Ein eigentlich für Ende der Woche geplanter Besuch des französischen Außenministers Jean-Yves Le Drian in Teheran wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Dies hätten Macron und Rouhani „im aktuellen Kontext“ in gegenseitigem Einverständnis entschieden, so der Elysee. Ein neues Datum werde auf diplomatischem Weg festgelegt. „Der Austausch zwischen Paris und Teheran wird in den kommenden Wochen fortgesetzt werden.“ (APA/dpa)