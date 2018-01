Von Floo Weißmann

Washington – Die kaum einjährige Präsidentschaft von Donald Trump hat schon viele Dramen geliefert. Aber das jüngste ist das bisher aufregendste. Trump zieht öffentlich her über seinen früheren Chefberater Stephen Bannon, der wesentlichen Anteil daran haben dürfte, dass Trump überhaupt im Weißen Haus residiert. „Als er gefeuert wurde, hat er nicht nur seinen Job verloren, sondern auch seinen Verstand“, polterte Trump nun in einer 1158 Zeichen langen schriftlichen Erklärung. Er reagiert damit auf Bannons Abrechnung mit Trump und dessen Familie.

Nachzulesen ist diese im Buch „Feuer und Zorn – In Trumps Weißem Haus“ des Journalisten Michael Wolff, das Trumps Anwälte nun verbieten lassen wollen. Brisant erscheint u.a. eine Passage zur Russland-Affäre. Darin bezeichnet es Bannon als „Verrat, unpatriotisch und üblen Mist“, dass Trumps ältester Sohn Donald Jr. im Wahlkampf eine russische Anwältin getroffen hatte. Von dieser erhoffte er sich Schützenhilfe des Kreml. Das Treffen beschäftigt auch FBI-Sonderermittler Robert Mueller.

Mit dabei waren Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und sein damaliger Wahlkampfleiter Paul Manafort (siehe Kasten). „Die drei ranghohen Herren hielten es für eine gute Idee, in einem Konferenzraum im 25. Stock des Trump Towers eine Vertreterin einer ausländischen Regierung zu treffen – ohne Anwälte. (...) Jemand hätte sofort das FBI rufen sollen“, wird Bannon zitiert. Er prognostiziert überdies, dass der Sonderermittler sich auf das Thema Geldwäsche konzentrieren werde. „Sie werden Don Jr. im landesweiten Fernsehen knacken wie ein Ei.“

Vorab-Auszüge aus dem noch unveröffentlichten Buch waren im Guar­dian und im New Yorker zu lesen. Wolff, der mit 200 Leuten aus Trumps Umgebung gesprochen haben will, zeichnet darin das Bild einer Kampagne, in der niemand an den Sieg glaubte, und von einem inkompetenten Narzissten im Weißen Haus, der die Verantwortung gar nicht übernehmen wollte. Seine Frau Melania soll geweint haben, als der Wahlsieg feststand – „und zwar nicht vor Freude“. Wolff zitiert Bannon auch mit der Aussage, Trumps Lieblingstochter und jetzige Beraterin Ivanka sei „dumm wie ein Ziegelstein“.

Der Autor hat nicht den allerbesten Ruf, was die Zuverlässigkeit seiner Angaben betrifft. Aber Bannon hat die ihm zugeschriebenen Aussagen nicht dementiert, auch wenn er den Präsidenten gestern als „großen Mann“ lobte.

Trump versucht nun, den Einblick und Einfluss seines früheren Vertrauten herunterzuspielen. Dieser sei nur ein Angestellter gewesen und habe „nichts mit mir oder meiner Präsidentschaft zu tun“. Er stellte Bannon als Hochstapler dar. „Jetzt, wo er auf sich alleine gestellt ist, lernt Steve, dass das Gewinnen nicht so einfach ist, wie es bei mir aussieht.“ Trumps Anwälte drohten Bannon und Wolff rechtliche Schritte an – u.a. wegen Verleumdung.

Im politischen Amerika gilt als ausgemacht, dass Bannon keineswegs nur ein Angestellter war. Manchen Analysen zufolge könnte es sogar eher umgekehrt gewesen sein. Bannon, Chef der Rechtsaußen-Webseite Breitbart, suchte seinerzeit einen Frontmann für seine nationalpopulistische Agenda. Er wurde fündig in Trump, baute ihn als Kandidaten auf, fungierte in den entscheidenden Monaten als dessen Wahlkampfleiter und danach als Chefstratege im Weißen Haus. Auf ihn sollen zentrale Elemente von Trumps Politik zurückgehen – vom aggressiven Kurs gegen das Establishment über den unterschwelligen Rassismus bis zum Rückzug von der Weltbühne. Das Magazin Time hievte ihn als „Der große Manipulator“ auf das Cover.

Die Wahrnehmung von Bannon als dunklem Fürsten soll in einem von Eitelkeiten geprägten Weißen Haus mit dazu beigetragen haben, dass es im Sommer 2017 zum Bruch kam. Bannon erklärte Trumps Präsidentschaft postwendend für „vorbei“ und kämpft seitdem wieder mit Breitbart gegen das republikanische Establishment.

Der Präsident hingegen hat in dem internen Flügelkampf die Seiten gewechselt. Er steht nun auf der Seite der republikanischen Kongresspolitiker, die ihm vor Weihnachten endlich eine Steuerreform auf den Tisch gelegt und damit seinen ersten legislativen Erfolg beschert haben. „Wie ich lieben sie die USA und helfen, unser Land aufzubauen, statt einfach alles niederzubrennen“, stichelt er in seiner Erklärung gegen Bannon.