Von Matthias Sauermann

Washington – Für Donald Trump könnte es in der Russland-Affäre ernst werden. Wie am Montagabend bekannt wurde, plant Sonderermittler Robert Mueller, den US-Präsidenten in den kommenden Wochen in der Causa zu vernehmen. Damit könnte der Teil der Ermittlung, der den Präsidenten direkt betrifft, vor dem Abschluss stehen. „Das geht schneller voran als irgendjemand wirklich realisiert“, zitiert die Washington Post einen anonym bleibenden Vertrauten des Präsidenten.

Die Anwälte von Trump sollen nun angeblich versuchen, eine ausführliche Befragung zu verhindern oder diese zumindest einzuschränken. So könnte vorgeschlagen werden, die Anzahl der Fragen zu beschränken, oder die Antworten schriftlich zu übermitteln. Demnach könnten die Anwälte Bedenken haben, dass Trump sich bei einer direkten Befragung in Bedrängnis bringen lassen könnte. Mueller könnte Trump jedoch auch vorladen lassen, falls dieser sich einer Befragung verschließt.

Auch Clinton musste persönlich aussagen

Es wäre nicht das erste Mal, dass ein amtierender Präsident im Rahmen einer Untersuchung vor Ermittlern aussagen muss. Bill Clinton wurde im Rahmen der Lewinsky-Affäre vor eine „Grand Jury“ geladen. Seine Aussagen damals führten zu einem – später gescheiterten – Amtsenthebungsverfahren wegen Meineids. Clinton hatte damals unter Eid über eine Affäre mit der Praktikantin Monica Lewinsky gelogen.

Ähnliches könnten nun die Anwälte Trumps bei einer Befragung ihres Mandanten befürchten. Immerhin ist Trump bekannt dafür, erwiesenermaßen regelmäßig zu lügen oder Fakten zu verdrehen. Der New York Times zufolge änderte sich dieses Verhalten Trumps jedoch bislang bei Befragungen in anderen Fällen – etwa bei Klagen vor Zivilgerichten. Seine Aussagen dort würden zeigen, dass Trump geschickt vermeiden würden, in die Ecke getrieben zu werden. Allerdings, so das Blatt, sei er auch noch nie von einem erfahrenen FBI-Veteranen wie Mueller befragt worden.

Absprache mit Russland und Behinderung der Justiz

Sonderermittler Mueller geht dem Verdacht nach, dass es während des US-Präsidentschaftswahlkampfs 2016 geheime Absprachen zwischen Russland und Trumps Team gegeben haben soll. Die Regierung in Moskau und Trump weisen dies zurück. Allerdings tauchten bereits etliche Episoden von Treffen oder Gesprächen zwischen Trump-Vertrauten und russischen Diplomaten oder anderen Vertretern auf, die lange Zeit bestritten wurden. Zudem soll der US-Präsident direkt darin verwickelt gewesen sein, die Öffentlichkeit bezüglich des Inhalts dieser Gespräche in die Irre zu führen.

Zugleich wird dem US-Präsidenten vorgeworfen, die Justiz behindert zu haben. So soll Trump den damaligen FBI-Chef James Comey gebeten haben, die Ermittlungen in der Affäre – besonders gegen seinen ehemaligen Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn – einzustellen. Als dieser sich wiederholt weigerte, wurde er von Trump entlassen. Trump nannte als Grund erst die Behandlung seiner Rivalin Hillary Clinton durch Comey, gab allerdings wenig später vor laufenden Kameras zu, die Russland-Affäre sei der Hintergrund gewesen.

Das Weiße Haus lehnte vorerst eine Stellungnahme zu den Berichten ab. Aus Respekt vor dem Sonderermittler kommentiere das Weiße Haus die Kommunikation mit dem Büro von Mueller nicht, teilte Trumps Anwalt Ty Cobb mit.