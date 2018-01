Yangon (Rangun) – Myanmar hat Bangladesch für Verzögerungen bei der geplanten Rückführung der Rohingya-Flüchtlinge kritisiert. Das Land sei auf die Rückkehrer vorbereitet gewesen, sagte Myanmars Minister für internationale Zusammenarbeit, Kyaw Tin, am Dienstag in der Hauptstadt Naypyidaw.

Am Vortag hatte Bangladesch die für Dienstag geplante Rückführung verschoben. Allerdings wollen viele Rohingya aus Angst vor neuer Gewalt nicht nach Myanmar zurückkehren.

Myanmar und Bangladesch hatten vereinbart, etwa 750.000 Rohingya-Flüchtlinge, die seit Oktober 2016 in Bangladesch eintrafen, binnen zwei Jahren in den Teilstaat Rakhine zurückzuschicken. Myanmar sei am Dienstag „entsprechend der Vereinbarung“ auf den Beginn der Rückführung vorbereitet gewesen, sagte Tin. Doch nach Angaben von Behörden in Myanmar überquerte bis Dienstagnachmittag kein einziger Rohingya die Grenze. Bangladesch habe keine Erklärung für die Verzögerung geliefert, sagte Tin.

Erstellung von Listen führt zu Verzögerung

Am Vortag hatte Abul Kalam Azad von der Behörde für Flüchtlingshilfe in Bangladesch die Verzögerung angekündigt. Die Einrichtung von Transitzentren an der Grenze und die Erstellung von Listen mit den Namen potenzieller Rückkehrer nehme noch einige Zeit in Anspruch. Ein neues Datum für den Beginn der Rückführungen nannte Azad nicht.

Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR warnte vor einer überstürzten Rückkehr. Myanmar solle sich zuerst um die Sicherheit aller Bewohner, um Reisefreiheit innerhalb des Landes und um Lösungen für den künftigen Status der muslimischen Minderheit kümmern, hieß es in einer Stellungnahme. Andernfalls drohe neue Gewalt.

Jahrzehntelanger Konflikt eskalierte im August 2017

Die muslimischen Rohingya werden in Myanmar seit Jahrzehnten systematisch unterdrückt. Weite Teile der buddhistischen Mehrheit in Myanmar betrachten sie als illegale, staatenlose Einwanderer aus Bangladesch, obwohl viele Rohingya schon seit Generationen in dem südostasiatischen Land leben.

Ende August eskalierte der Konflikt, als Rohingya-Rebellen Soldaten und Polizisten angriffen und dutzende Sicherheitskräfte töteten. Das Militär reagierte mit brutaler Gegengewalt. Die UNO stufte das Vorgehen der Armee gegen die Rohingya als „ethnische Säuberung“ ein. (APA/AFP)