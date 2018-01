Von Matthias Sauermann

Washington – Von ihm selbst wurde es lange Zeit bestritten, nun scheint es daran jedoch keine Zweifel mehr zu geben: US-Präsident Donald Trump steht im Fokus von Sonderermittler Robert Mueller. Die Ermittlungen, auch als Aufarbeitung der russischen Einflussnahme auf die US-Wahlen 2016 gedacht, haben längst den engsten Kreis rund um den Republikaner erreicht. Ermittelt wird um eine mögliche illegale Absprache zwischen dem Trump-Team und Russland. Und den Vorwurf der Behinderung der Justiz durch den US-Präsidenten selbst.

Jüngster Indikator dafür, wie nahe die Ermittlungen dem amtierenden amerikanischen Staatsoberhaupt gekommen sind: Nicht nur wurde der von Trump nominierte Justizminister Jeff Sessions von Muellers Team befragt. Auch der von Trump gefeuerte FBI-Chef James Comey stellte sich den Fragen der Ermittler. Bald könnte ihnen der US-Präsident folgen.

Behinderte Trump die Justiz?

Dass Jeff Sessions im Rahmen der Ermittlungen befragt wurde, wurde mittlerweile vom Justizministerium bestätigt. James Comey soll bereits im vergangenen Jahr Rede und Antwort gestanden haben, wie erst jetzt bekannt wurde. Mit welchen Fragen die beiden dabei konfrontiert wurden, bleibt unklar. Wahrscheinlich ist, dass viele sich um den 9. Mai 2017 und die Zeit davor gedreht haben dürften.

An diesem Tag feuerte US-Präsident Donald Trump James Comey als FBI-Chef. Und provozierte damit Watergate-Vergleiche. Trump war erst der zweite US-Präsident in der Geschichte, der seinen FBI-Chef vor die Tür setzte. Während ihm dieses Recht gesetzlich zusteht, kam schnell der Verdacht auf, Trump habe dies getan, um die Ermittlungen zu seinem Wahlkampf zu unterbinden. Träfe dies zu, hätte sich Trump unter Umständen strafbar gemacht. Und könnte wegen dieses Vergehens des Amtes enthoben werden.

Tatsächlich schien sich der Verdacht zu erhärten: Nicht nur sagte Trump selbst vor laufenden Kameras, bei der Entscheidung habe er die Causa Russland im Kopf gehabt. Comey sagte vor dem Senatsausschuss zur Causa Russland, Trump habe ihn gedrängt, die Ermittlungen gegen seinen anfänglichen Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn einzustellen. Als er sich weigerte, sei er wenig später entlassen worden. Die Gespräche mit Trump – in einem Fall hatte dieser zuerst alle anderen Teilnehmer aus dem Raum gebeten – belegte Comey mit Gedächtnisprotokollen, die er direkt danach angefertigt hatte. Es liegt nahe, dass Mueller großes Interesse an diesen hatte – und Comey dazu befragt wurde.

Drohte neuer FBI-Chef mit Rücktritt?

An anderer Stelle scheint sich indes ein ähnlicher Konflikt fortzusetzen. Zumindest, wenn man dementsprechenden Medienberichten Glauben schenkt. Der Website Axios.com zufolge verlangte Trump vom neuen FBI-Chef Christopher Wray, dessen Stellvertreter Andrew McCabe zu feuern. McCabe war noch von James Comey auf diesen Posten berufen worden. Wray weigerte sich – und drohte mit seinem Rücktritt. Das Weiße Haus wollte dem (auch medialen) Gegenwind in einem solchen Fall entgehen und habe vorerst zurückgezogen. Dass ein US-Präsident sich so stark in die Arbeit der Ermittlungsbehörde FBI einmische, sei „nicht normal“, schreibt Axios.com.

Das Weiße Haus wies den Bericht jedoch als falsch zurück. „Hat er überhaupt nicht“, antwortete Trump selbst laut New York Times auf die Frage, ob sein neuer FBI-Chef mit dem Rücktritt gedroht habe. „Nicht einmal ein kleines Bisschen. Er wird einen großartigen Job machen“.

Medienberichten zufolge könnte nun schon bald die Befragung von US-Präsident Donald Trump durch Sonderermittler Robert Mueller anstehen. Wann und wie diese stattfinden wird, ist noch unklar. Gut möglich, dass sich der Präsident dann unangenehmen Fragen zu seinem Umgang mit der obersten Ermittlungsbehörde des Landes stellen muss.