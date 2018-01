Davos – Kurz vor dem mit Spannung erwarteten Auftritt von US-Präsident Donald Trump haben mehrere EU-Regierungschefs beim Weltwirtschaftsforum in Davos vor Isolationismus gewarnt. „Wir glauben, dass Abschottung uns nicht weiter führt“, sagte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel am Mittwoch. „Wir glauben, dass wir kooperieren müssen, dass Protektionismus nicht die richtige Antwort ist.“

Konkrete Maßnahmen wie die am Dienstag erlassenen US-Strafzölle erwähnte sie nicht. Wie Merkel forderte auch Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni eine stärkere internationale Rolle der EU. „Das ist die fundamentale Botschaft, die wir in dieser unberechenbaren Welt vermitteln müssen.“

Macron fordert Zehn-Jahres-Strategie

Der französische Präsident Emmanuel Macron rief die USA und China auf, bei der Steuerpolitik mit der Weltgemeinschaft zusammenzuarbeiten. Für Europas Neuaufstellung forderte er eine Zehn-Jahres-Strategie. Europa müsse eine Rolle spielen gegenüber China und den USA. Themen seien unter anderem die Migrationspolitik, Energie, Verteidigung oder Investitionen. Er sprach sich dafür aus, bei der Zusammenarbeit in Europa unterschiedliche Geschwindigkeiten zuzulassen.

Angesichts der Konjunkturlage in der Eurozone treten europäische Regierungschefs in Davos in diesem Jahr selbstbewusst auf. In dem Währungsgebiet liefen die Geschäfte zuletzt so rund wie seit zwölf Jahren nicht mehr. Merkel forderte bei ihrem Auftritt in dem Wintersportort energische Schritte zur Vollendung des gemeinsamen Kapitalmarktes und der Bankenunion, um die EU krisenfester zu machen.

Deutsche Wirtschaft fürchtet Trumps Strafzölle

Trump wird am Donnerstag in der Schweiz erwartet und soll am Freitag eine Grundsatzrede in Davos halten. Er hatte Strafzölle gegen importierte Solarzellen und Waschmaschinen verhängt, was vor allem China und Südkorea treffen dürfte. Die deutsche Wirtschaft warnte vor den Folgen der neuen US-Handelspolitik. „Der konsequente ‚America First‘-Kurs des amerikanischen Präsidenten in der Handelspolitik beunruhigt die deutsche Industrie“, sagte BDI-Präsident Dieter Kempf.

US-Handelsminister Wilbur Ross verteidigte in Davos die Politik seiner Regierung. Den USA gehe es um Chancengleichheit. Sie wollten keinen Handelskrieg anzetteln. Zugleich bezeichnete er China bei High-Tech-Gütern als „direkte Bedrohung“. Die Volksrepublik bediene sich ausländischer Technik, missachte geistiges Eigentum und betreibe Wirtschaftsspionage.

Merkel für internationalen Ansatz

Merkel vermied direkte Kritik an den USA etwa bei der Steuerpolitik. „Wir sollten nicht klagen, wenn andere Unternehmenssteuerreformen machen wie die Vereinigten Staaten“, sagte sie. „Das muss WTO-konform sein, darauf werden wir achten. Ansonsten müssen wir uns dem fairen Wettbewerb auch stellen.“ Die EU müsse ein wettbewerbsfähiges Steuersystem haben, um Investitionen zu sichern. Zugleich dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass multinationale Konzerne überhaupt keine Steuern zahlten.

Zugleich warb Merkel wie ihr Kollege Gentiloni für einen internationalen Ansatz. Dies sei mühsam, aber lohne sich. „Man muss die Geduld haben, multilaterale Lösungen zu finden und darf sich nicht in die vermeintlich schnelle Lösung des nationalen Agierens flüchten.“ Dann komme „die andere nationale Antwort“, und Regierungen könnten den Gesprächsfaden verlieren, sagte Merkel. Macron sagte, eine „Abwärtsspirale“ bei den Steuern sei nicht die richtige Antwort auf die Globalisierung. Die USA und China sollten bei diesem Thema mit den anderen Ländern zusammenarbeiten. (APA/Reuters)