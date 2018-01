Aus Istanbul: Serdar Sahin

Istanbul – Karin Kneissls bisher heikelste Mission als Außenministerin (FPÖ) führte sie gestern in die Türkei. „Ich wollte eine neue Seite aufschlagen. Meine Erwartungen wurden übertroffen“, sagte sie nach dem Treffen mit ihrem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu. Als Dankeschön für die „angenehme Atmosphäre“ überreichte Kneissl­ ihrem Gegenüber einen eingerahmten Friedensvertrag zwischen den Habsburgern und dem Osmanischen Reich aus dem Jahr 1718.

Die Reise war von besonderer Brisanz. Österreich fordert bekanntlich, die EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei zu beenden. Das steht auch so im schwarz-blauen Regierungsprogramm. Das wiederum erzürnt Ankara. Ihren Höhepunkt hatte der politische Schlagabtausch im Jahr 2016, als der damalige SPÖ-Kanzler Christian Kern und der ÖVP-Außenminister Sebastian Kurz das ultimative Ende der Beitrittsgespräche verlangten.

Die Türkei reagierte seinerseits darauf, indem sie den österreichischen Archäologen die Grabungsarbeit in der antiken Stadt Ephesos verwehrte. In dieser Sache geht nun Ankara einen Schritt auf Wien zu, denn auch die Türkei wolle die Beziehungen wieder normalisieren. „Wir wollen keine unnötigen Streitereien“, sagte der Minister.

„Durch die Ereignisse und Schritte in Österreich haben wir die archäologischen Unternehmen in Ephesos gestoppt. Wir möchten diese wieder aufnehmen“, so Cavusoglu im Beisein von Kneissl­ im geschichtsträchtigen Dolmabahce-Palast in Istanbul. Wann die Archäologen ihren Arbeit fortsetzen dürfen, ist noch unklar. Der türkische Außenminister sprach davon, dass die Grabungen „eine gewisse Symbolkraft für Österreich“ hätten.

Das sieht auch Kneissl so. Ephesos sei eine symbolische Frage. „Das ist eine wissenschaftliche Arbeit mit einer wirtschaftlichen, touristischen Dimension, die uns schon seit 1895 verbindet.“

Die NATO-Kooperationen mit Österreich will Ankara aber weiterhin blockieren. „Wir haben trotz des harschen Tones in Österreich zunächst keine Schritte unternommen“, sagte Cavusoglu. „Österreich kann sich gegen eine EU-Mitgliedschaft der Türkei aussprechen, aber wenn sie dann im österreichischen Parlament Entscheidungen treffen, dann kann ich, was die NATO-Aktivitäten betrifft, eigene Entscheidungen treffen“, befand der türkische Außenminister. Cavusoglu deutete aber an, dass Ankara die NATO-Blockade bei einer weiteren Verbesserung der bilateralen Beziehungen überdenken könnte.

Das etwa 45-minütige Gespräch zwischen den beiden ging aber nicht nur um Ephesos und die NATO-Blockade. Man wolle im konsularischen Bereich besser zusammenarbeiten, verriet Kneissl. Im Blick hat sie dabei die illegalen türkischen Doppelstaatsbürger im Land. In der Sache geben die türkischen Behörden derzeit überhaupt keine Auskunft. Cavusoglu und Kneissl kündigten auch ein „Kulturjahr“ mit Veranstaltungen an. Wann dies sein soll, wird noch ausgemacht.