Gaza-Stadt – Tausende Mitarbeiter des Palästinenserhilfswerks der Vereinten Nationen UNRWA im Gazastreifen haben aus Protest gegen das Einfrieren von millionenschweren US-Hilfen gestreikt. 13.000 Menschen hätten ihre Arbeit zeitweise niedergelegt, teilte die zuständige Gewerkschaft gestern mit. Eigenen Angaben zufolge unterstützt UNRWA rund eine Million Menschen im Gazastreifen mit Nahrungsmitteln.

Das UNO-Hilfswerk betreibt auch 267 Schulen und 21 Gesundheitseinrichtungen. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte vor zwei Wochen angekündigt, Mittel in Höhe von rund 65 Millionen Dollar (52,27 Mio. Euro) einzufrieren. Das entspricht rund der Hälfte der ersten Tranche der für dieses Jahr vorgesehenen US-Hilfen an UNRWA. 2017 hatten die USA mehr als 350 Millionen US-Dollar gezahlt. Trump will nach eigenen Worten die Hilfen so lange eingefroren lassen, wie die Palästinenser nicht zu Friedensverhandlungen mit Israel bereit sind. Hintergrund des Streits ist Trumps internationaler Alleingang bei der Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels.

„Ein Großteil der Menschen ist wirklich von dieser Nahrungsmittelhilfe abhängig. Wenn das wegfällt, dann gibt es ein dramatisches Chaos inklusive Hunger“, erklärte der UNRWA-Direktor im Gazastreifen, Matthias Schmale, der Süddeutschen Zeitung. 60 Prozent jenes Budgettopfs, aus dem die Nahrungshilfen bezahlt werden, waren bisher durch Zahlungen aus den USA abgedeckt, so Schmale.

Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge wurde 1949 gegründet und unterstützt nach eigenen Angaben fünf Millionen Palästinenser in den Palästinensischen Autonomiegebieten ebenso wie in Syrien, Jordanien und im Libanon.

Die israelische Regierung kritisiert UNRWA und wirft ihm einseitige Parteinahme für die Palästinenser vor. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu forderte kürzlich die Schließung der UNO-Agentur. (dpa, TT)