Wien/Jerusalem – In der US-Gesellschaft herrsche „breiter Konsens“ bezüglich des Pro-Israel-Kurses und einer Botschaftsverlegung nach Jerusalem. Dies erklärte der US-Sicherheitsexperte Peter Rough am Montag in einem Pressegespräch in Wien. Bei der militärischen Eskalation zwischen der Türkei und der Kurdenmiliz YPG in Syrien müssten die USA jetzt „eine Schlichtungsrolle übernehmen“.

Die „Twitter-Politik“ Trumps beurteilt der Austro-Amerikaner so: „Das Phänomen Trump ist in Europa sehr präsent, in anderen Teilen der Welt nicht.“ Die Sozialen Medien bewirkten unter den Amerikanern vielfach eine Polarisierung. Es sei aber nicht mit Sicherheit zu sagen, ob die Twitter-Politik des Präsidenten diese Polarisierung noch verstärke oder eher abschwäche.

Rough strich die explizit pro-israelische Position der USA unter Präsident Donald Trump hervor, die es bei dessen Vorgängern nicht gegeben habe. In Europa sei es zu pro-palästinensischen Protesten gekommen, nicht so in den USA. Dennoch glaubt der Experte, der im Hudson Institute in Washington tätig ist, nicht, dass das Ende einer Zwei-Staaten-Lösung gekommen sei. Hinter verschlossenen Türen werde sehr wohl verhandelt. Übrigens bestünden „unter der Hand“ gute Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien.

Trump brachte sich bei Iran-Abkommen in schlechte Position

Bei dem unter dem früheren Präsidenten Barack Obama ausgehandelten Atomabkommen mit dem Iran, mit einem mühsam aufgebauten Katalog von Sanktionen, hat die Trump-Administration nach Einschätzung des Experten jetzt eine schlechtere Verhandlungsposition. Rough geht davon aus, dass es Nachverhandlungen zu dem Abkommen geben werde. Er verwies auch auf das Faktum, dass sich die ökonomischen Interessen am Iran in einer Fülle ausländischer Wirtschaftsdelegationen widerspiegeln.

Das Verhältnis zwischen den USA und der Türkei seit dem Einmarsch der türkischen Armee in die von der YPG-Kurdenmiliz gehaltenen Gebiete Syriens nennt Rough „sehr heikel“. In US-Fachkreisen herrsche heftige Kritik. Die mit der türkisch-kurdischen PKK verbündete YPG habe im Kampf gegen den IS-Terrorismus einen gewissen Handlungsspielraum gehabt, ihren Aktionsradius jedoch überschritten. Insofern habe Washington Verständnis für das militärische Vorgehen Ankaras. Rough ist überzeugt, dass die Türkei im Grund lieber mit den USA kooperieren würde als mit Russland.

Nordkorea-Strategie: Druck soll zu Lösung führen

Zu dem Schlagabtausch zwischen den USA und Nordkorea in Sachen Atomwaffen meint der US-Politologe (mit mütterlicherseits österreichischen Wurzeln), in Washington liefen diesbezüglich Gespräche. Die US-Strategie sei darauf ausgerichtet, gemeinsam mit den Partnern in der Region höchsten Druck auszuüben, um dann zu einer diplomatischen Lösung zu finden. Auch wirtschaftliche Druckmittel könnten gegen Nordkorea eingesetzt werden. Im Verhalten Chinas sieht Rough Schwierigkeiten bei der Implementierung von Vereinbarungen.

Grundsätzlich erinnerte Rough, der über die US-Sicherheits- und Nahost-Politik sprach, an die Zielsetzungen unter Trump: „Rückzug aus dem Nahost-Engagement und Investition in die Innenpolitik“. Zu den Eckpfeilern der aktuellen US-Außenpolitik zählen der pro-israelische Kurs, die Anti-Iran-Haltung und der Kampf gegen die Islamisten. In diesen Vorgaben seien freilich Widersprüche enthalten. Zum Zurückrudern in der Kuba-Annäherung bemerkte er, die Obama-Vereinbarung sei nur teilweise revidiert worden. Für die Amerikaner sei dies auch „ein innenpolitisches Thema“. (TT.com/APA)