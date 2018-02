Die Schweizer Luftwaffe hat einen fünften ihrer insgesamt 30 Kampfjets vom Typ F/A-18-Hornet wegen Beschädigung aus dem Verkehr gezogen. Wie bei drei weiteren Maschinen waren an dem Abfangjäger Risse entdeckt worden. Eine Überprüfung der gesamten Flotte wurde angeordnet, nachdem vergangene Woche bei einem F/A-18 ein Befestigungsscharnier in der Landeklappe gebrochen war.

Die Überprüfung sei abgeschlossen, teilte das Verteidigungsministerium am Montag mit. Wann die ein- und zweisitzigen Maschinen repariert und wieder in den Dienst gestellt werden, sei noch nicht abzusehen. Die Abfangjäger wurden vom zu Boeing gehörenden US-Unternehmen McDonnell Douglas hergestellt. Sie sind seit 1997 in der Schweiz im Einsatz. (APA/dpa)