Von Matthias Sauermann

Washington – Die USA stehen möglicherweise vor einem entscheidenden Wendepunkt in der Beziehung zwischen Justiz und Präsidentschaft. Wie die New York Times berichtet, raten die Anwälte von US-Präsident Donald Trump diesem ab, in der Russland-Affäre vor dem Team des Sonderermittlers Robert Mueller auszusagen. Bislang hatte Trump öffentlich mehrfach betont, selbstverständlich aussagen zu wollen – auch unter Eid –, sich auf die Aussage „zu freuen“ und nichts zu verbergen zu haben. Folgt Trump nun dennoch dem Rat seiner Anwälte, könnte das einen langen Gerichtsstreit nach sich ziehen. Experten warnen wegen der weitreichenden Implikationen vor einer Verfassungskrise.

Es gilt als sicher, dass Mueller den Präsidenten im Falle der Aussageverweigerung vorladen lassen würde. Von diesem Instrument machte er im Laufe der Ermittlungen bereits Gebrauch. Es gilt als praktisch ausgeschlossen, dass er angesichts der Schwere der Vorwürfe diese Vorladung nicht erreichen könnte. Wenn der US-Präsident sich schließlich weigern würde, der Vorladung Folge zu leisten, könnte dieser Streit bis zum Obersten Gerichtshof reichen – und die Rechtsstaatlichkeit der USA auf die Probe stellen.

Republikaner sorgen sich um Zwischenwahlen

Zuerst hätte Trump jedoch mit den direkten politischen Kosten einer Aussageverweigerung zu kämpfen. Macht er einen Rückzieher und spricht nicht mit den Ermittlern, würde er sich einmal mehr direkt selbst widersprechen. Seine Basis mag das nicht verunsichern – viele Unentschlossene oder moderate Republikaner könnte das jedoch vor den Kopf stoßen. Sollte sich zusätzlich ein Gerichtsstreit entwickeln, würde dieser sich voraussichtlich bis in den Herbst ziehen – und dann stehen Zwischenwahlen an, bei denen die Republikaner um den Erhalt ihrer Parlamentsmehrheit zittern.

Die Demokraten hätten im Wahlkampf dann einen entscheidenden Vorteil. Immer wieder könnten sie das Argument vorbringen: Wenn die Ermittlungen in der Russland-Affäre und die Vorwürfe von Behinderung der Justiz nur eine „Hexenjagd“ und ein „Schwindel“ seien, wie Trump beteuert – warum riskiert dieser dann sein gesamtes politisches Kapital und einen Gerichtsstreit, nur um nicht aussagen zu müssen? Zudem wäre Trump nicht der erste Präsident, der vor einer Grand Jury im Zuge einer Sonderermittlung aussagen müsste. Dieses Schicksal ereilte 1998 auch Bill Clinton wegen seiner Affäre mit Monica Lewinsky, die er öffentlich geleugnet hatte.

Den Republikanern würde als einzige Strategie bleiben, die Ermittlungen wie bisher als Erfindung der Demokraten abzustempeln, mit denen diese die erfolgreiche Arbeit der Regierung behindern wollen. Die Weigerung Trumps auszusagen – sofern es soweit kommt – könnte in diesem Kontext gerechtfertigt werden. Ein Beispiel für diese Argumentation lieferte der Republikaner Chris Christie im einem TV-Interview: „Ich glaube nicht, dass der Präsident der Vereinigten Staaten, außer es gibt glaubwürdige Vorwürfe – und ich glaube momentan gibt es keine –, dem Sonderermittler gegenüber sitzen sollte“.

Wenige Demokraten an Ermittlung beteiligt

Die Frage ist, ob die Wähler dieser Argumentation folgen. Immerhin müssen sich die Republikaner redlichen bemühen, um überhaupt einen Konnex zu den Demokraten herzustellen. Ins Rollen brachte die Ermittlungen Trump-Berater George Papadopoulos, der einem australischen Diplomaten gegenüber verdächtige Andeutungen machte. Die Ermittlungen wurden anfangs von FBI-Chef James Comey geleitet. Comey ist ebenfalls (ehemaliger) Republikaner, der einst von George W. Bush als stellvertrender Justizminister nominiert wurde und der mit einem Brief an den Kongress wenige Tage vor den US-Wahlen Trump möglicherweise zum Sieg verholfen hatte.

Nachdem sich Trumps Justizminister wegen Befangenheit von den Ermittlungen zurückzog, war es der Republikaner Rod Rosenstein, der den Sonderermittler Robert Mueller einsetzte – der wiederum ebenfalls Republikaner ist. Und nach der Veröffentlichung des Memos der Republikaner vor wenigen Tagen war es der erst kürzlich von Trump als neuer FBI-Chef nominierte Christopher Wray, ebenfalls Republikaner, der den Schritt kritisierte.

Die Republikaner verweisen wiederum darauf, dass ein Agent im Team Muellers Trump-kritische Nachrichten mit seiner Partnerin austauschte. Mueller hatte den Agenten jedoch bereits vor Bekanntwerden der Vorwürfe aus seinem Team entfernt. Außerdem, so die Republikaner in dem kürzlich veröffentlichten Memo, sei die Affäre durch das berühmte Trump-Dossier ins Rollen gekommen – und dieses sei in Ermittlungen entstanden, welche die Demokraten in Auftrag gegeben hatten.

Letzte Möglichkeit: Vor Ermittlern Aussage verweigern

Bevor es zu der Konstellation – Gerichtsstreit während der Zwischenwahlen – kommt, stehen Trump indes noch zwei weitere Optionen offen. Entweder er macht seine Ankündigungen wahr und sagt unter Eid vor den Ermittlern aus, ohne einen Rechtsstreit darüber vom Zaun zu brechen. Oder er wird von Mueller vorgeladen und beruft sich dann auf sein verfassungsmäßig zustehendes Recht, die Aussage zu verweigern – um sich nicht selbst zu belasten. Wählt Trump letzter Option, wäre seine politische Zukunft jedoch wohl besiegelt.