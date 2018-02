Johannesburg – Am Montag warteten viele Südafrikaner auf eine erlösende Nachricht. In Johannesburg tagte der erweiterte Parteivorstand des ANC, der ehemaligen Widerstandsbewegung der Schwarzen, die seit dem Ende der Apartheid das Land regiert. Die etwa 80 Mitglieder des Gremiums berieten über den Führungswechsel an der Spitze des Landes. Bis Redaktionsschluss hatten sie noch keine Entscheidung getroffen.

Wohin die Reise geht, steht seit Wochen fest. Die Ära des skandalumwitterten Präsidenten Jacob Zuma (75) ist nach neun Jahren endgültig vorbei. Ihm folgt sein Vize Cyril Ramaphosa (65). Dieser hatte im Dezember bereits in einer Kampfabstimmung um die ANC-Führung gegen eine Exfrau von Zuma gewonnen. Seitdem laufen Bemühungen, den Präsidenten zum vorzeitigen Rücktritt zu bewegen.

Eigentlich endet Zumas Amtszeit erst nächstes Jahr. Doch der ANC rechnet sich bei einem vorzeitigen Führungswechsel bessere Wahlchancen aus. Die Partei könnte ihren einstigen Chef im Parlament selbst stürzen – oder ihm einen Rücktritt schmackhaft machen. Gerüchtehalber soll Zuma in den Verhandlungen Straffreiheit gefordert haben – was als ausgeschlossen gilt – oder zumindest die Übernahme der Anwaltskosten.

Eine derartige Hilfe wird er wohl brauchen, unken viele. Zuma soll in Hunderte Fälle von Korruption verstrickt sein. Zu den bekannteren zählt der Vorwurf, er habe sein Privatdomizil auf Staatskosten renovieren lassen. Außerdem soll er den Gupta-Brüdern Geschäfte zugeschanzt und ihnen Einfluss auf Entscheidungen der Regierung gewährt haben. Zuma bestreitet das freilich, er wurde auch noch nie formal angeklagt.

Der Veteran des Widerstands gegen die Apartheid, der jahrelang im Gefängnis saß, gilt auch in der Politik als Überlebenskünstler. Er überstand ein Dutzend Misstrauensvoten im Parlament, Massendemonstrationen für seinen Rücktritt und parteiinterne Rebellionen. Seinen Machterhalt sicherte er durch alte Seilschaften im ANC und durch seine ungebrochene Popularität in Teilen der Parteibasis. Zuma gilt als volksnah und setzt bei Auftritten lieber auf Gesang und Tanz als auf vorbereitete Reden.

Doch auch abgesehen vom Strafrecht gilt Zumas Bilanz als katastrophal. Unter seiner Führung sind viele Probleme der aufstrebenden Regionalmacht liegen geblieben oder schlimmer geworden. Die Wirtschaft stagniert; die soziale Ungleichheit ist so krass wie kaum sonstwo; die Arbeitslosigkeit liegt offiziell bei fast 30 Prozent; das Bildungssystem gilt als marode. Viele schwarze Südafrikaner meinen, dass sich ihr Leben seit dem Ende der Apartheid 1994 kaum verbessert habe.

Als Medien gestern Abend berichteten, Zuma habe seinem Rücktritt zugestimmt, stieg der Kurs der Landeswährung. Und sank sogleich wieder, als das Präsidialamt die Berichte dementierte.

Viele Südafrikaner hoffen, dass der millionenschwere Manager Ramaphosa das Land entschlossener führt. Kritiker halten ihn hingegen lediglich für den Kopf eines rivalisierenden ANC-Flügels, der jetzt auch einmal abkassieren will. (floo, dpa)