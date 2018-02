Seoul, Wien, Pyeongchang – Auf Fotos ihrer Tage erscheinen sie als ungewöhnliches, exotisch wirkendes Paar: die Inzersdorferin Franziska Donner in der Hanbok-Tracht mit direkt unterhalb der Brust gebundenem Rock und der Ostasiate Rhee Syng-man im westlichen Dreiteiler mit Krawatte und Hut. In den Fünfzigerjahren bildeten sie das erste First Couple Südkoreas.

Es muss wohl Liebe gewesen, folgern Geschichtskundler heute: Als Franziska Donner Rhee Syng-man 1933 in Genf kennen lernte und danach heiratete, war nicht daran zu denken, dass dieser erster Staatspräsident Südkoreas werden sollte. Rhee war um 25 Jahre älter, ging damals auf die 60 zu. Von Vermögen war keine Rede, auf eine glamouröse Zukunft bestand keine Aussicht.

Als der aus einer verarmten Adelsfamilie stammende Rhee die erste koreanische Tageszeitung gründete, als Anführer einer Studentendemonstration zu lebenslangem Kerker verurteilt wurde und als vermeintlich Toter in einem Sarg in die USA floh, war Donner noch gar nicht geboren bzw. ein kleines Kind. Rhee hatte das Christentum angenommen und setzte sich für die Umwandlung des erodierenden koreanischen Kaiserreiches, das mehr und mehr unter die Herrschaft Japans geriet, in einen modernen Nationalstaat ein. Seine politischen Ideen schrieb er im Buch „Geist der Unabhängigkeit“ nieder.

Nach der Annexion Koreas durch Japan im Jahr 1910 reiste Rhee als Kopf einer Exilregierung um die Welt und warb für die Unabhängigkeit seiner Heimat auf dem Weg des passiven Widerstands. So auch 1933 beim Völkerbund in Genf. Dort war die am 15. Juni 1900 geborene Franziska Donner als Dolmetscherin und Hostess tätig. In einem Hotel sollen sich die beiden kennen gelernt haben.

Donner war die Tochter eines Sodawasserfabrikanten und einer gebürtigen Italienerin, die als Ehefrau ihre Karriere als Opernsängerin aufgab. Franziska machte an der Universität Wien den Doktor in Sprachen. Als ihr Vater starb, ließ sie sich das Erbe auszahlen und ging auf Reisen. Rhee soll nach der Begegnung in der Schweiz nach Österreich gekommen sein, um ihr den Heiratsantrag zu machen. Der Mutter soll die Liaison nicht recht gewesen sein.

Franziska folgte dem Koreaner nichtsdestotrotz in die Vereinigten Staaten, wo Rhee hauptsächlich lebte. Für beide war es die jeweils zweite Ehe. Man lebte in New York, Washington und auf Hawaii, dem Zentrum einer koreanischen Exilgemeinde. Franziska fungierte auch als Assistentin und Sekretärin ihres Mannes. Die Kapitulation Japans am Ende des Zweiten Weltkriegs und das damit verbundene Ende der Kolonialzeit ermöglichte Rhee mit Unterstützung der USA die Rückkehr nach Korea. Seine Frau blieb an seiner Seite; die Europäerin war so etwas wie eine Sensation für die Koreaner.

Sowjets und USA teilten sich in der Folge das Land. Im Norden etablierte sich ein kommunistisches System. Im Süden wurde Rhee 1948 zum Präsidenten gewählt. Mit harter Hand ging er gegen Kommunisten vor. Er kämpfte für die Einheit Koreas. Der Korea-Krieg von 1950 bis 1953 zementierte jedoch die Teilung gegen seinen Willen. Dabei geriet er auch in Konflikt mit den USA, die ihn vor allem aufgrund seiner guten Englischkenntnisse favorisiert hatten.

Der Krieg hatte Korea noch ärmer gemacht, als es zuvor schon war. Südkorea galt damals als Land der Dritten Welt. Rhee soll damals nur 37,50 US-Dollar im Monat als Staatschef verdient haben. Ihm und seiner Regierung wurde aber weitverbreitete Korruption vorgeworfen, aus öffentlichen Mitteln und US-Hilfen soll Geld im großen Stil abgezweigt worden sein. Die gnadenlose Unterdrückung politischer Gegner und die Manipulationen mehrerer Urnengänge zu seiner Wiederwahl führten 1960 schließlich zu Protesten, welche das Schicksal Rhees und seiner „Lady Francesca“, wie sie genannt wurde, an der Staatsspitze besiegelten. Das Präsidentenpaar wurde mit Hilfe der CIA, die ihn bei früherer Gelegenheit offenbar liquidieren wollte, nach Hawaii ausgeflogen. Einer Anekdote zufolge soll Rhee Francesca dem Piloten auf dem Überflug aus Dankbarkeit einen Diamantring offeriert haben, den dieser aber ablehnte. 1961 erkannte ein südkoreanisches Gericht Rhee und seine Gefolgsleute wegen undemokratischer Tätigkeit für sieben Jahre die Ehrenrechte ab.

In Honolulu pflegte Franziska ihren Mann nach einem Schlaganfall. Er starb 1965. Die folgenden fünf Jahre verbrachte die Witwe wieder in Österreich, das sie ja noch vor der Nazi-Zeit verlassen hatte. 1970 kehrte sie aber nach Südkorea zurück. Sie lebte in Seoul, wo sie am 19. März 1992 starb. (APA/Martin Richter)