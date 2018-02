Ankara - Die Türkei lässt den deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel frei. Das meldete sein Arbeitgeber, die Zeitung Welt, am Freitag auf ihrer Website. Sein Anwalt Veysel Ok teilte auf Twitter mit: "Und endlich gibt es für meinen Mandanten Deniz Yücel einen Entlassungsbefehl." Die Bundesregierung bestätigte die Freilassung. "Jetzt müssen wir natürlich abwarten, was in den nächsten Minuten, Stunden passiert", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes.

Die Freilassung des Journalisten Deniz Yücel wurde von einem türkischen Gericht nach Vorlage einer Anklageschrift durch die Staatsanwaltschaft angeordnet. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete am Freitag, die Istanbuler Staatsanwaltschaft fordere 18 Jahre Haft für den "Welt"-Korrespondenten. Das Gericht habe die Anklageschrift angenommen und Yücel aus der Untersuchungshaft entlassen.

Gabriel erwartet baldige Rückkehr Yücels nach Deutschland



Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel erwartet eine baldige Rückkehr Yücels nach Deutschland. Das Gericht in Istanbul habe dem 44-Jährigen keine Einschränkungen auferlegt, sagte Gabriel am Freitag vor Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz. "Ich gehe das davon aus, dass das dazu führen wird, dass er das Land verlassen wird."

"Das ist mein Kenntnisstand", fügte Gabriel einschränkend hinzu. Zunächst müsse jetzt abgewartet werden, bis Yücel tatsächlich auf freiem Fuß sei. Gegenleistungen an die Türkei habe es nicht gegeben, sagte der SPD-Politiker.

Ein Jahr ohne Anklage in Haft

Der Fall war zuletzt der größte Streitpunkt im Verhältnis zur Türkei. Yücel saß ein Jahr ohne Anklage in der Türkei im Gefängnis. Anschließend wurde gegen ihn wegen Terrorvorwürfen Untersuchungshaft verhängt. Zuletzt war aber Bewegung in den Fall gekommen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Donnerstag nach einem Treffen mit dem türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim gesagt. Sie habe Yildirim darauf hingewiesen, "dass dieser Fall eine besondere Dringlichkeit für uns hat".

Vor seinem Deutschland-Besuch hatte Yildirim der ARD gesagt, er hoffe auf eine baldige Freilassung Yücels.

EU bestätigt Freilassung vorerst nicht

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sagte am Freitag, sie spreche bei allen Gelegenheiten mit türkischen Regierungsmitgliedern die Causa von inhaftierten Journalisten an. Gleichzeitig unterstrich Mogherini, dass die "Türkei ein Kandidatenland ist und bleibt". Auch wenn die EU kein neues Verhandlungskapitel mit der Türkei eröffne.

Im Oktober hatte ein türkisches Gericht die Freilassung des deutschen Menschenrechtlers Peter Steudtner verfügt und keine Ausreisesperre verhängt. Er konnte nach Deutschland zurückkehren, obwohl der Prozess gegen ihn weiterläuft. Steudtners Freilassung - und auch die der Übersetzerin Mesale Tolu - hat zu einer leichten Entspannung des deutsch-türkischen Verhältnisses geführt.

Prominente türkische Journalisten zu lebenslanger Haft verurteilt

Nach der Haftverschonung für den deutschen Reporter Deniz Yücel sind der Türkei drei prominente Journalisten zu lebenslangen Gefängnisstrafen verurteilt worden. Das Gericht sah es am Freitag als erwiesen an, dass die drei Männer den gescheiterten Putsch im Sommer 2016 unterstützt haben.

Das Gericht fällte das Urteil, obwohl einer der Männer nach Anordnung des höchsten türkischen Gerichtes freigelassen werden sollte. Die Brüder Mehmet und Ahmet Altan sollen dem Urteil zufolge geheime Botschaften über eine Talkshow im Fernsehen einen Tag vor dem Putschversuch am 15. Juli 2016 ausgesendet haben. Auch dem ebenfalls verurteilten Journalisten Nazli Ilicak werfen die Richter die Unterstützung des Netzwerks der Putschisten vor. (TT.com/dpa/Reuters)