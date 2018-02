Von Matthias Sauermann

Washington/Parkland – Eine neue Protestwelle flammt in den USA auf. Nach dem Massaker in einer Schule in Florida sind es vor allem Schüler, die den Protesten eine Stimme geben. Diesmal ist diese besonders laut: Und setzt nun auch den US-Präsidenten unter Druck. Ein geplanter Marsch in Washington, direkt vor der Haustür des Präsidenten, schmeckt Donald Trump überhaupt nicht.

Gleichzeitig führt der Republikaner eine Partei an, die sich seit Jahrzehnten mit aller Kraft gegen Verschärfungen der Waffengesetze stemmt. Obwohl eine Mehrheit der Amerikaner laufenden Umfragen zufolge etwa eine bessere Überprüfung von Waffenkäufern unterstützt, scheiterten solche Vorstöße regelmäßig im Kongress.

Gerade Trumps Vorgänger, Barack Obama, hatte sich den Kampf gegen Waffengewalt auf die Fahnen geschrieben. Nach Schießereien an US-Schulen hielt er mehrmals bewegende Reden und rief den Kongress auf, endlich tätig zu werden – vergeblich. Viele machen dafür auch die Waffenlobby NRA verantwortlich, die Kongressabgeordnete (auch Demokraten) mit großzügigen Spenden bedenkt.

Republikaner mühen sich um positive Schlagzeilen

Befürworter von laschen Waffengesetzen berufen sich auf den zweiten Verfassungszusatz der USA. Darin ist das Recht auf Waffenbesitz festgelegt. Viele Amerikaner haben Angst, dass dieses Recht eingeschränkt werden könnte. Sämtliche Studien, nach denen die Dichte an Waffenbesitz und die Schwierigkeit, an Waffen zu kommen, mit den Toten durch Waffengewalt zusammenhängt, führten bislang bei den Gesetzgebern noch zu keinem Meinungsumschwung.

Nachdem beide Häuser des Kongresses und das Weiße Haus nun in den Händen einer Partei sind, könnte nun paradoxerweise die Situation eintreten, dass nach Jahren der Untätigkeit eine Gesetzesverschärfung eintritt. Die Republikaner, die aktuell von allen Seiten wegen Reformvorhaben und der Russland-Affäre geprügelt werden, können keine weitere Baustelle gebrauchen. Stellen sie sich auf die Seite einer Änderung bei den Waffengesetzen, dürfte das bei einer Mehrheit der Amerikaner positiv ankommen.

Dafür wurde nun offenbar der kleinstmögliche Nenner ausgesucht: Ein Verbot von sogenannten „Bump Stocks“. Diese Vorrichtungen werden auf Gewehren montiert und sorgen dafür, dass halb-automatische Waffen zu automatischen Waffen umfunktioniert werden. Sprich: Es können deutlich mehr Kugeln in kürzerer Zeit abgefeuert werden. Der Finger muss dazu nicht mehr vom Abzug genommen werden. Während automatische Waffen Restriktionen unterliegen, konnten „Bump Stocks“ bislang problemlos erworben werden.

Waffenlobby zeigt sich offen für Verbot

Die Waffenlobby könnte mit diesem Kompromiss wohl ebenfalls leben – würde er ihr doch ein Argument in die Hand geben, sich nicht bedingungslos gegen Verschärfungen zu wehren. Nach dem Massaker von Las Vegas wurde das Verbot bereits diskutiert und von der NRA (National Riffle Association) für gut befunden – dann versandete es jedoch, sobald die Bluttat aus den Schlagzeilen verschwand.

Selbst wenn „Bump Stocks“ schließlich verboten werden, ändert das also nichts daran, wie leicht Waffen in den USA erhältlich sind – oder wie Käufer überprüft werden. Einzig wird verhindert, aus Gewehren die maximale Feuerrate herauszuholen. Dass auch mit halb-automatischen Waffen Massaker begangen werden können, wird in den Staaten jedoch laufend bewiesen. Wie kürzlich in Parkland, Florida, wo der Schütze Nikolas Cruz 17 Menschen tötete. Einen „Bump Stock“ benötigte er dafür nicht.