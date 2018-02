London – Hunderte Professoren und Dozenten an Dutzenden Universitäten in Großbritannien haben am Donnerstag im Streit um eine Pensionsreform die Arbeit niedergelegt. Sollte keine Einigung zustande kommen, droht die Gewerkschaft UCU (University and College Union) den zweitägigen Streik auf bis zu 14 Tagen bis Mitte März auszuweiten.

Gewerkschaftsangaben zufolge handelt es sich um den größten Akademiker-Ausstand, der jemals in Großbritannien stattgefunden hat. Betroffen sind davon laut Gewerkschaft bis zu eine Million Studenten, unter anderem an den berühmten Universitäten Oxford und Cambridge.

Die Hochschullehrer protestieren gegen eine geplante Pensionsreform des Universitätsverbands Universities UK (UUK). Sie befürchten Pensionseinbußen von jährlich bis zu 10.000 Pfund (umgerechnet rund 11.300 Euro), wenn die Höhe ihrer Pensionen wie vom UUK geplant künftig nicht mehr garantiert ist, sondern Schwankungen an der Börse unterworfen sein wird. Der Universitätsverband will mit der Reform ein Loch von etwa 6,1 Milliarden Pfund in seiner Pensionskasse stopfen. (APA/dpa)