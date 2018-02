Genf, Ankara – Der UN-Sonderberichterstatter zum Thema Folter ist alarmiert über Berichte über brutale Verhörmethoden in der Türkei. Er habe Berichte über Schläge, Elektroschocks, Eintauchen in Eiswasser, Schlafentzug, Beleidigungen und sexuelle Übergriffe erhalten, teilte Nils Melzer am Dienstag in Genf mit. Unterdessen entzog das Parlament in Ankara zwei weiteren Abgeordneten der pro-kurdischen HDP ihr Mandat.

Betroffen von Misshandlungen seien danach „eine große Zahl“ von Anhängern der Gülen-Bewegung sowie der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), sagte Melzer. Die türkische Regierung macht die Bewegung des im US-Exil lebenden islamischen Predigers Fethullah Gülen für den Putschversuch 2016 verantwortlich. Die PKK wird in der Türkei, der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft.

Ziel der brutalen Verhörmethoden sei es nach den Berichten, die Opfer zu Geständnissen zu bringen oder dass sie andere Menschen anzuschwärzen. Staatsanwälte hätten Vorwürfe von Folter unter Hinweis auf den Ausnahmezustand nicht untersucht. Niemand dürfe gefoltert oder misshandelt werden, auch in Ausnahmesituationen, so Melzer.

Die UN-Berichterstatter ziehen stets Berichte von Opfern, Angehörigen und Menschenrechtsorganisationen in Betracht, die Angaben so weit es geht überprüfen. Sie äußern sich mit Kritik nur, wenn sie die Berichte für glaubwürdig erachten.

Pro-kurdische Opposition verliert Mandate

Das türkische Parlament entzog unterdessen zwei weiteren Abgeordneten der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP das Mandat. Der Abgeordnete der Provinz Sanliurfa, Ibrahim Ayhan, und der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Ahmet Yildirim verloren ihre Sitze im Parlament in Ankara aufgrund rechtskräftiger Urteile, wie die HDP am Dienstag einen Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu bestätigte.

Yildirim, der sich zurzeit im Ausland aufhält, wurde laut Anadolu wegen Beleidigung von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan verurteilt, Ayhan wegen Terrorpropaganda.

Insgesamt wurden bisher neun HDP-Parlamentariern die Mandate aberkannt. Der drittgrößten Oppositionspartei bleiben damit nur noch 50 Sitze in der Nationalversammlung. Die HDP nannte die Entscheidung „gesetzeswidrig“. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Filiz Kerestecioglu kritisierte, die Entscheidung missachte den Willen des Volkes.

Staatspräsident Erdogan hält die HDP für den verlängerten Arm der PKK. Insgesamt sitzen neun HDP-Abgeordnete wegen Terrorvorwürfen in Untersuchungshaft, darunter auch der ehemalige Parteichef Selahattin Demirtas. Außerdem ist die ehemalige Ko-Chefin der Partei, Figen Yüksekdag, wegen Terrorvorwürfen inhaftiert. (APA/dpa)