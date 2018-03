Washington — Im Streit um angekündigte Strafzölle auf Stahl und Aluminium hat US-Präsident Donald Trump noch nachgelegt: Handelskriege seien „gut und leicht zu gewinnen", schrieb er am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Er reagierte damit auf scharfe Kritik aus aller Welt an seiner Ankündigung, Importe von Stahl und Aluminium in die USA mit hohen Strafzöllen zu belegen.

Trump schrieb: „Wenn ein Land viele Milliarden Dollar im Handel mit quasi jedem Land verliert, mit dem es Geschäfte macht, sind Handelskriege gut, und einfach zu gewinnen. Wenn die USA zum Beispiel ein Handelsdefizit von 100 Mrd. Dollar (82 Mrd. Euro) mit einem anderen Land haben, und dieses unschuldig tut, dann höre auf mit dem Handel." Die USA würden in dem Fall „groß gewinnen. Es ist einfach!"

When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with virtually every country it does business with, trade wars are good, and easy to win. Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don't trade anymore-we win big. It's easy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 2, 2018

Trump hatte am Donnerstag Strafzölle auf den Import von Stahl und Aluminium in die USA angekündigt. Durch die Schutzzölle könnten US-Unternehmen deutlich wachsen und neue Jobs schaffen, begründete er den Schritt. Kritik daran kam aus der ganzen Welt, unter anderem von der EU und China.

Trump setzt sich über Kritiker in eigenen Reihen hinweg

US-Präsident Donald Trump hat sich mit seiner Entscheidung für Schutzzölle über Bedenken von Kritikern in den eigenen Reihen hinweggesetzt. Ein Insider sprach von "Chaos" im Weißen Haus noch in der Nacht zum Freitag angesichts der ständig wechselnden Positionen der Regierung. "Es passiert, es passiert nicht, und dann ist es passiert", hieß es zu dem Ablauf.

Die New York Times berichtete unter Berufung auf dem Präsidialamt nahe stehende Personen sogar von einem "offenen Krieg", der zuletzt zwischen den verschiedenen Beratergruppen geführt worden sei. Zahlreiche republikanische Abgeordnete zeigten sich erbost über die Entscheidung ihres Präsidenten.



Chef des Wirtschaftsrats droht mit Rücktritt

Der Streit über die Schutzzölle soll seit Monaten in der US-Regierung toben. Trumps Ankündigung ist damit ein Sieg der Falken wie Handelsberater Peter Navarro, Unterhändler Robert Lighthizer und Handelsminister Wilbur Ross, die eine härtere Gangart befürwortet haben. Auf der Verliererseite stehen der Chef des Nationalen Wirtschaftsrats Gary Cohn und Verteidigungsminister James Mattis, die gekämpft haben sollen, um die Maßnahmen zu stoppen, zu verschieben oder wenigstens zu begrenzen. Cohn habe mit seinem Rücktritt gedroht, sollten tatsächlich harte und umfangreiche Maßnahmen eingeführt werden, berichtete die New York Times unter Berufung auf Personen, die in den vergangenen Tagen mit ihm gesprochen hätten.



In ersten politischen Reaktionen gingen Trumps Parteikollegen mit ihm hart ins Gericht. "Immer wenn man sowas macht, gibt es Vergeltung", sagte der republikanische Vorsitzende des Landwirtschaftsausschusses im Senat, Pat Roberts. "Ziel Nummer Eins ist die Landwirtschaft." In den US-Medien schlossen sich seine Kollegen der Kritik an: Orrin Hatch, Vorsitzender des Finanzausschusses, nannte die Maßnahme "eine Steuererhöhung, die sich das amerikanische Volk nicht leisten kann". Senator Ben Sasse, ebenfalls ein republikanischer Senator, erklärte: "Man würde eine so schlechte Politik von einer linken Regierung erwarten, nicht von einer angeblich republikanischen." Der Demokrat Sherrod Brown verteidigte dagegen Trump: Die Ankündigung sei eine "lang überfällige Hilfe" für die Stahlarbeiter in seinem Bundesstaat Ohio. (TT.com/APA/AFP)