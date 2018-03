Peking – In einem historischen Votum hat Chinas Volkskongress gestern den Weg für Präsident Xi Jinping freigemacht, um unbegrenzt herrschen zu können. Trotz Widerstands im Land schaffte das nicht frei gewählte Parlament am Sonntag in Peking die bisherige Beschränkung der Amtszeiten des Präsidenten auf zweimal fünf Jahre ab. Um die Macht des Staats- und Parteichefs zu zementieren, wurde auch „Xi Jinpings Gedankengut für das neue Zeitalter des Sozialismus chinesischer Prägung“ als neue Leitlinie in der Staatsverfassung verankert. Kritik an Xi Jinping könnte damit als verfassungswidrig betrachtet werden.

Seit dem Staatsgründer Mao Tse-tung hatte kein anderer Führer in der Geschichte der Volksrepublik so viel Macht wie Xi Jinping. 2958 Delegierte stimmten für die erste Änderung der Staatsverfassung seit 2004. Nur zwei votierten dagegen, während sich drei enthielten. Die Zustimmung war viel höher als bei anderen Abstimmungen. In seiner Geschichte hat der Volkskongress noch nie eine Vorlage der kommunistischen Parteiführung abgelehnt.

Die Stimmabgabe sei „anonym“ erfolgt, beteuerte der Vorsitzende des Rechtsausschusses, Shen Chunyao. Er wies alle Bedenken wegen der großen Machtkonzentration in den Händen von Xi als „grundlos“ zurück. Auch bekräftigte er die Führungsrolle der Partei als das „entscheidende Merkmal des Sozialismus chinesischer Prägung“. Kritiker wurden bereits im Vorfeld mundtot gemacht, die Zensur im Internet lief auf Hochtouren. Schlagwörter wie „Ich stimme nicht zu“ oder „Der Traum des Kaisers“ wurden geblockt.

Mit dem Votum schufen die knapp 3000 Delegierten auch eine mächtige Aufsichtskommission, die unabhängig von der Justiz die bisherige Kontrolle der Parteimitglieder auf alle Staatsbediensteten ausweitet. Das Organ kann Verfahren einleiten, Verdächtige festnehmen, ermitteln und bestrafen. Kritiker warnen vor der Allmacht von Xi Jinping, der „Präsident auf Lebenszeit“ werden könnte. Umgeben von Jasagern, könnte der „starke Mann“ den Bezug zur Realität verlieren. „Der Führer zentralisiert die Macht über Armee, Partei und Regierung – ohne zeitliche Begrenzung“, sagte der frühere Vize-Chefredakteur des Magazins der Parteischule, Deng Yuwen. „Niemand kann diesen großen Führer noch bremsen.“

Die unbegrenzte Alleinherrschaft von Xi Jinping beendet das bisherige „kollektive Führungsmodell“. Es war 1976 nach dem Tod von Mao Tse-tung eingeführt worden, um die Wiederkehr eines Diktators zu verhindern. Der „ewige Revolutionär“ hatte das Land mit verheerenden Kampagnen wie dem „Großen Sprung nach vorn“ mit Millionen von Toten ins Chaos gestürzt. (dpa)