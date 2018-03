Havanna – Die Kubaner haben am Sonntag ein neues nationales Parlament gewählt, das nach seiner Konstituierung am 19. April eine neue Staatsspitze bestimmen soll. Der Staatsratvorsitzende Raúl Castro (86) wird sich dann nicht noch einmal zur Wahl stellen. Er bleibt allerdings Erster Sekretär der Kommunistischen Partei, deren nächster Parteitag erst 2021 ansteht.

Bei der Wahl vom Sonntag wurden keine Überraschungen erwartet, denn für jeden der 605 Sitze des Volkskongresses gab es jeweils nur einen Kandidaten. In Kuba sind keine weiteren Parteien neben der Kommunistischen Partei zugelassen, Dissidenten riskieren Gefängnis. Der Vorsitzende des Staatsrats wird jeweils für fünf Jahre gewählt, Raúl Castro hatte schon 2013 erklärt, dass dies seine letzte Amtszeit werde. Einen offiziellen Kandidaten für die Nachfolge gibt es noch nicht, als wahrscheinlicher Bewerber gilt aber der derzeitige Erste Vizepräsident Miguel Díaz-Canel (57).

Seine Wahl wäre der erste echte Generationswechsel an der kubanischen Spitze seit dem Sieg der Revolution 1959. Am politischen Kurs der sozialistischen Karibikinsel soll sich damit aber nichts ändern. „Einige hören jetzt Sirenengesänge und kündigen das Ende der „Ära Castro“ an. Der nächste Präsident mag nicht diesen Nachnamen haben, aber er wird ohne Zweifel ein Sohn der Revolution sein“, schrieb das kubanische Außenministerium auf Twitter. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Wahlkommission bei 78,57 Prozent.

Díaz-Canel, der in der zentralkubanischen Stadt Santa Clara für einen Parlamentssitz kandidierte, sagte nach seiner Stimmabgabe am Sonntag, die kubanische Revolution werde von den USA „attackiert und bedroht“. „Der ganze Prozess einer Verbesserung der Beziehungen mit den Vereinigten Staaten ist gestoppt worden angesichts einer Regierung, die Kuba beleidigt hat“, sagte er mit Blick auf die Entwicklung unter Präsident Donald Trump.

Der künftigen kubanischen Regierung dürfte erstmals kein Mitglied der alten Revolutionsgarde mehr angehören. Die kubanischen Revolutionäre unter dem 2016 verstorbenen Fidel Castro hatten am 1. Januar 1959 nach der Flucht des Diktators Fulgencio Batista die Macht auf Kuba übernommen. Castro war von Anfang an als Regierungschef der starke Mann, auch wenn es an der Staatsspitze bis 1976 noch einen Marionettenpräsidenten gab.

Im Sommer 2006 übergab Fidel Castro wegen einer schweren Erkrankung die Führung des Landes zunächst provisorisch an seinen jüngeren Bruder Raúl, der bei der Erneuerung des Staatsrats 2008 im Amt bestätigt wurde. Sein Mandat sollte eigentlich schon am 24. Februar enden, doch war die Neuwahl des Volkskongresses wegen der Folgen der Wirbelstürme vom vergangenen Herbst verschoben worden. (dpa)