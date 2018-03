Washington – Zeitungen kommentieren am Mittwoch den Rauswurf von US-Außenminister Rex Tillerson durch Präsident Donald Trump:

Jyllands-Posten (Aarhus):

„Man kann nicht bestreiten, dass hinter dem Rauswurf von Rex Tillerson gründliche Planung liegen kann. Doch so, wie die Entlassung ablief, trägt sie unverwechselbare Zeichen davon, wie man in der Wirtschaft leitende Angestellte feuert. Und nicht, wie ein Ministerwechsel in der wichtigsten Supermacht der Welt vorgehen sollte. (...)

„Der Beschluss, dass CIA-Chef Mike Pompeo den Posten übernehmen soll, ist ein deutliches Signal, dass Präsident Trump einen Außenminister haben will, der Anweisungen gehorcht.“

Financial Times (London):

„Wenn es um den Atomdeal mit dem Iran geht, ist er ein Falke. Aber anders als Trump ist er nie davor zurückgeschreckt, Russland zu kritisieren, insbesondere wegen Moskaus Annexion der Krim und wegen der Invasion im Osten der Ukraine.“

„Die Herausforderung für Pompeo besteht darin, das zu tun, was Rex Tillerson offensichtlich nicht geschafft hat: Er muss Donald Trumps abweisendes Verhalten gegenüber Amerikas Verbündenten mäßigen, das am Ende nur zu einer Schwächung der Macht Amerikas führt. Er sollte auch dafür sorgen, dass Trumps Politik sich zu einem zusammenhängenden Ganzen fügt.“

„Zu oft unterminieren Bemühungen des Präsidenten, Amerika voranzustellen, auf einem Gebiet - zu Beispiel bei der Einführung von Strafzöllen - Interessen der USA auf einem anderen, etwa bei der Schaffung einer Koalition gegen Nordkorea. Pompeo könnte aus dem simplen Grund scheitern, dass dieser Job einfach nicht machbar ist. Trump ist offenkundig nicht fähig zur Teamarbeit. Doch die Welt braucht eine stabile amerikanische Führung.“

Neue Zürcher Zeitung (Zürich):

„Vermutlich war die Konstellation von Beginn weg allzu ungünstig: Dem außenpolitischen Novizen Trump sollte mit Tillerson ein politischer Amateur zur Seite stehen. (...) Kein Wunder, wirkte Amerikas Außenpolitik seit vergangenem Jahr (...) amateurhaft. Ob Washington beispielsweise auf Verhandlungen mit Nordkorea setzte oder dies als Zeitverschwendung betrachtete, blieb selbst für genaue Beobachter ein Rätsel.“

„Der designierte Nachfolger Pompeo (...) ist zwar im Unterschied zu Tillerson ein mit allen Wassern gewaschener Politiker (...). Aber auch Pompeo (...) wird sich darauf einstellen müssen, regelmäßig durch Tweets des Präsidenten desavouiert zu werden. Tillerson hat dieses demütigende Spiel bemerkenswert lange und fast immer mit stoischem Gleichmut mitgespielt. Seine Ablösung dürfte wenig daran ändern, dass sich die führenden Figuren in Amerikas Außenpolitik regelmäßig gegenseitig im Wege stehen werden.“

Tages-Anzeiger (Zürich):

„Es hatte etwas Entwürdigendes, wie der US-Präsident gestern seinen Außenminister feuerte - mit einem Tweet. Der mächtigste Diplomat der Welt, vorgeführt wie ein Schulbub. Das passt nicht zu einem Land wie Amerika, das seinen Ruf als berechenbare Ordnungsmacht zunehmend aufs Spiel setzt. Aber es passt zu Donald Trump.(...)“

„Was nach Tillerson kommt, wird nicht besser. Sein Nachfolger Mike Pompeo, der jetzige Chef der CIA, hat zwei drängende Aufgaben: Er muss das geplante Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un vorbereiten. Und er muss einen Weg skizzieren, wie es mit dem Atomabkommen mit dem Iran weitergeht, das Trump so hasst. In beiden Themen hat sich Pompeo, ein Geschöpf der ultrakonservativen Tea Party, mit Hardliner-Haltungen hervorgetan. Erst im Sommer dachte er öffentlich über einen US-gesteuerten Regimewechsel in Nordkorea nach. Die ruhige Stimme der Vernunft, die sich viele in dieser Situation wünschen, ist Pompeo nicht.“

La Repubblica (Rom):

„Raus ist ein weiterer, und was für ein großes Stück. (...) Wie zu Zeiten seiner Reality-TV-Show entlässt Donald Trump seinen Außenminister fristlos. Er macht es aus anderen Gründen (die Unstimmigkeit über den Iran), aber er könnte ihn auch wegen offensichtlicher Inkompetenz feuern.

Rex Tillerson war seit dem Tag seiner Ernennung lediglich namentlich Chef der amerikanischen Außenpolitik (...). Unfähig, seinen Präsidenten zu beeinflussen, der ihn bei jeder Gelegenheit dementierte und verspottete. (...)

Nach einem Jahr hat sich das Spiel abgenutzt, die ausländischen Regierungen haben verstanden, wie der Stand der Dinge ist: Trump ist impulsiv, sprunghaft, bereit, seine Meinung zu ändern, fähig zu überwältigenden Gesinnungswechseln (...); aber letztendlich ist es allein er, der die Außenpolitik bestimmt. (...) Tillerson zählte nichts.“