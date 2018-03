Kiew – Vier Tage vor der russischen Präsidentenwahl hat Österreich bekräftigt, dass Moskau keine legale Wahl auf der annektierten Halbinsel Krim abhalten kann. „Das ist aus österreichischer Sicht eindeutig“, sagte Bundespräsident Alexander Van der Bellen nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko in Kiew.

Aus österreichischer Sicht „war und ist“ die Krim-Annexion „rechtswidrig“, unterstrich Van der Bellen auf einer Frage einer von der Krim stammenden ukrainischen Journalistin. „Das ist auch die Position der Europäischen Union. Daher können auch auf dem Gebiet keine rechtsgültigen Wahlen zum russischen Parlament stattfinden. Das ist aus österreichischer Sicht eindeutig“, sagte der Bundespräsident.

Poroschenko dankte Österreich für diese Haltung und auch dafür, dass es „keine Beobachter auf die Krim senden“ und die Wahlergebnisse „aberkennen“ werde. „Diese Anstrengungen werden dazu führen, dass die Krim-Annexion wieder abgebaut wird“, gab sich der ukrainische Präsident zuversichtlich. Den Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin am heutigen Mittwoch auf der Halbinsel bezeichnete Poroschenko als „äußerst gefährliche Provokation“. Zugleich drohte er all jenen, die sich an der Organisation der Wahlen an der Krim beteiligen, mit rechtlichen Maßnahmen „einschließlich Sanktionen“.

Vergleich mit „Anschluss“ Österreichs 1938

Der ukrainische Präsident verglich die russische Aggression gegen sein Land mit dem „Anschluss“ Österreichs an Hitler-Deutschland im Jahr 1938. „Die Entschlossenheit unserer Antwort wird zeigen, wie schnell wir Russland dazu bewegen, internationales Recht zu wahren“, sagte er am Mittwoch nach einem Treffen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Kiew.

„Es sind vier Jahre vergangen, seit die Ukraine einen Angriff seitens eines Nachbarstaates erleben musste, wie einst Österreich den Anschluss seitens Deutschlands“, sagte Poroschenko mit Blick auf die beiden Jahrestage. Am gestrigen Dienstag hatte sich der „Anschluss“ zum 80. Mal gejährt, diesen Sonntag wird die Annexion der Halbinsel Krim durch Russland vier Jahre her sein. Die damalige österreichische Regierung hatte im Jahr 1938 vergeblich auf Unterstützung der Weltgemeinschaft gegen die Aggression Hitler-Deutschlands gehofft.

Van der Bellen „wahrer Freund der Ukraine“

Poroschenko bezeichnete Van der Bellen im gemeinsamen Presseauftritt als „wahren Freund der Ukraine“ und wies darauf hin, dass dessen Großvater auf dem Gebiet der heutigen Ukraine geboren worden sei. Van der Bellens Besuch nur eineinhalb Monate nach seiner eigenen Wien-Visite zeige, wie „intensiv“ sich der bilaterale Dialog zwischen den beiden Ländern entwickle.

Der ukrainische Präsident bekräftigte in der Pressekonferenz die Forderung, dass die EU-Staaten an ihren Sanktionen gegen Russland festhalten. „Die Sanktionen sind als Motivationsinstrument wichtig für die Umsetzung des Minsker Abkommens“, sagte er in offenkundiger Anspielung auf das Eintreten Österreichs für eine schrittweise Aufhebung der Sanktionen und unter Verweis darauf, dass Österreich im zweiten Halbjahr den EU-Ratsvorsitz führen werde. Poroschenko warf Moskau auch „Gaserpressung“ vor und forderte von den europäischen Staaten, ihre Position bezüglich des - auch von der OMV mitbetriebenen - Gaspipeline-Projekts „Nord Stream 2“ zu überdenken. Die Ukraine sei nämlich ein „absolut zuverlässiger Gaslieferant“.

Österreich würde Beteiligung an UNO-Mission prüfen

Die beiden Präsidenten sprachen auch über eine mögliche Blauhelm-Mission für die Ukraine. Van der Bellen bekräftigte, dass Österreich eine Beteiligung daran „ernsthaft prüfen“ werde. Poroschenko brachte in diesem Zusammenhang ein stärkeres Engagement der Ukraine auf dem Balkan ins Spiel, damit Österreich seine Truppen von dort in die Ukraine verlagern kann. „Die Ukraine ist auch bereit, seine Friedenskräfte in andere Regionen zu bringen“, sagte er.

Van der Bellen und Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) reagierten auf Nachfrage grundsätzlich positiv auf den ukrainischen Vorschlag. „Es ist eine Möglichkeit, eine gewisse Substitution vorzunehmen, aber das alles ist noch nicht spruchreif“, sagte Van der Bellen im Anschluss an die Pressekonferenz. Er verwies ebenso wie Kneissl darauf, dass zunächst die genauen Modalitäten der UNO-Mission geklärt werden müssen. „Man muss wissen, auf welcher Textgrundlage man gefordert ist“, unterstrich die Außenministerin.

Gute wirtschaftliche Beziehungen

Äußerst zufrieden zeigten sich die Präsidenten mit der Entwicklung der wirtschaftlichen Beziehungen. Poroschenko sagte, dass die ukrainischen Exporte nach Österreich im Vorjahr um 48 Prozent gestiegen seien, was auf das Inkrafttreten des EU-Assoziierungsabkommens zurückzuführen sei. „Ich möchte die ukrainischen Unternehmen beglückwünschen, dass sie die europäischen Märkte so gut erschließen“, sagte er.

Van der Bellen berichtete, dass das Interesse österreichischer Unternehmen an der Ex-Sowjetrepublik in den vergangenen zwei Jahren „sehr stark gewachsen ist“. Man könne sagen, „dass die Krise vorbei ist“, fügte er hinzu. Das EU-Ukraine-Abkommen und die Visaliberalisierung würden zudem zeigen, „dass es möglich ist, in enger Zusammenarbeit konkrete positive Resultate für die Bürger zu erzielen“.

Van der Bellen mahnt Mühen gegen Korruption ein

„Ich möchte meine große Wertschätzung für die europäische Ausrichtung der Ukraine zum Ausdruck bringen“, betonte Van der Bellen. Allerdings seien noch weitere Reformen nötig, insbesondere bei der Korruptionsbekämpfung. Poroschenko sagte dazu, dass die Ukraine diesbezüglich unter seiner Präsidentschaft „mehr gemacht hat als in den vorigen 20 Jahren“. Er sei aber trotzdem nicht zufrieden, versprach Poroschenko weitere Reformen wie etwa transparentere Regeln für Privatisierungen.

Die beiden Präsidenten wollten am Nachmittag noch an einem bilateralen Wirtschaftsforum in einem Kiewer Luxushotel teilnehmen. Rund 40 Unternehmer waren mit Van der Bellen nach Kiew gereist, um Marktchancen auszuloten. Der Bundespräsident berichtete auch, dass im Rahmen des Besuchs mehrere Kooperationsabkommen zwischen österreichischen und ukrainischen Universitäten geschlossen worden seien. Nach einem Gespräch mit Ministerpräsident Wolodymyr Grojsman wollte Van der Bellen am Abend ins westukrainische Lwiw (Lemberg) weiterreisen, wo er seine dreitägige Ukraine-Visite am morgigen Donnerstag beschließen wird.