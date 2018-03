Moskau – Am Sonntag wird in Russland ein neues Staatsoberhaupt gewählt. Auch Präsident Wladimir Putin tritt ein weiteres Mal an. Sein Sieg gilt als sicher, ernstzunehmende Konkurrenten wie Alexei Nawalny wurden von der Wahl ausgeschlossen.

Dennoch bekommt es Putin, der das Land autoritär regiert, mit sechs Gegenkandidaten und einer Gegenkandidatin zu tun. Das Antreten von Xenija Sobtschak, einer TV-Moderatorin, erregte am meisten Aufsehen. In Kommentaren ausländischer Medien wurde ihre Kandidatur aber auch kritisch beäugt und gemutmaßt, sie erlaube es Russland einen „Anschein von Demokratie zu wahren“ (Neue Zürcher Zeitung).

In einer TV-Konfrontation standen sich die sieben Herausforderer Ende Februar gegenüber. Präsident Putin nahm nicht teil. Die Diskussion artete anschließend gewaltig aus: Die Kandidaten schrien sich an, beschimpften einander und wurden beinahe handgreiflich. Als der als rechtsextrem geltende Wladimir Schirinowski seine Kontrahentin Sobtschak als „Idiotin“ und „Dreck“ beschimpfte, schüttete diese ihn mit Wasser an. Schirinowski schrie daraufhin den Moderator an: „Entfernt diese Hure“.

Kritiker halten die Debatte und den Tumult für inszeniert. Demnach ergäbe sich dadurch für Putin die Gelegenheit, sich als einzig vernünftiger Kandidat zu präsentieren. The Times etwa bezeichnete die TV-Debatte als „Scharade, die dazu gedacht ist, die Interessen des einen Mannes zu stützen der nicht daran teilnimmt“. (mats)