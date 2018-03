Von Floo Weißmann

London, Moskau – Bisher sind keine Beweise dafür bekannt geworden, dass Russland hinter dem Giftanschlag von Salisbury steckt. Eine umfassende Untersuchung kann Jahre brauchen. Doch für die britische Regierung, ihre Verbündeten und Kenner der Geheimdienstbranche scheint der Fall klar zu sein. Demnach hat Moskau einen früheren Doppelagenten vergiften lassen – als Strafe für den Verrat und als Warnung an Landsleute, dem Kreml nicht in die Quere zu kommen. Motto: Wir erwischen dich überall!

Indizien dafür gibt es mehrere. Erstens das Gift. Es soll zur Nowitschok-Gruppe gehören, die in sowjetischen Laboren entwickelt wurde. Wer eine Botschaft senden will, muss klarstellen, von wem sie kommt. Was wäre besser geeignet als ein Gift, das nur einen bekannten Besitzer hat?

Zweitens passt die Tat zur Rhetorik. Mitglieder der russischen Führung – von Kreml­chef Wladimir Putin abwärts – haben die Hetze gegen die angeblichen inneren Feinde verstärkt. Erst 2016 verabschiedete die Duma ein Gesetz, das die Liquidierung von Verrätern im Ausland erlaubt.

Drittens die Vorgeschichte. Prominente Kreml-Gegner und russische Insider, die sich mit dem Westen eingelassen haben, haben tendenziell eine verkürzte Lebenserwartung. Es gab eine Reihe von Morden und von mysteriösen Todesfällen. Die Süddeutsche Zeitung berichtete von einer zweistelligen Zahl alleine in Großbritannien und den USA. Kurz: Man traut dem Kreml einen politischen Mord zu. Die floskelhaften Dementis der russischen Führung verstärken das Misstrauen noch.

Umgekehrt mag die britische Regierung durchaus ein Interesse an einer Konfrontation mit Russland haben. Premierministerin Theresa May stand zuletzt innen- und außenpolitisch unter Druck – vor allem wegen des unklaren und schleppenden Brexit-Prozesses. Wenn sie nun Russland die Stirn bietet und ein internationales Bündnis schmiedet, kann sie sich als Führungspersönlichkeit profilieren. Auch aus der EU, mit der Großbritannien eigentlich im Clinch liegt, kommen derzeit Solidaritätsadressen.

Die konkreten Folgen halten sich allerdings vorerst in Grenzen. Zwar hat die Ausweisung von Diplomaten Symbolkraft. Wirklich schmerzen würde es Moskau aber eher, sollte die britische Regierung die London-Geschäfte der russischen Elite ins Visier nehmen. Doch das wäre zugleich ein Schlag gegen den Finanzplatz, dessen Zukunft ohnehin in Frage steht. So weit wollte die britische Regierung offenbar zunächst nicht gehen – und das dürfte auch in Moskau wahrgenommen worden sein.