Moskau – Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich nach seiner klaren Wiederwahl offen für einen Dialog mit dem Westen gezeigt und gegen einen Rüstungswettlauf ausgesprochen. Russland wolle konstruktive Gespräche mit internationalen Partnern, sagte Putin am Montag. Dies sei jedoch, „wie in der Liebe“ eine gegenseitige Sache: „Beide Parteien müssen ein Interesse daran haben, andernfalls wird es keine Liebe geben.“ Er werde aber alles tun, um Konflikte zu lösen.

Dennoch werde Russland weiter seine nationalen Interessen verteidigen. Russland werde in diesem und im kommenden Jahr seine Ausgaben in diesem Bereich kürzen, was aber nicht zu einer Einschränkung der Verteidigungskapazitäten des Landes führen werde, sagte Putin.

Am Montag traf sich Putin auch mit seinen Gegenkandidaten. Das wichtigste sei, dass alle Kandidaten ihre Kräfte bündelten, um gemeinsam für das Land zu arbeiten, sagte er der Agentur Interfax zufolge. „Wir müssen die positiven Emotionen, von denen es viele im Wahlkampf gab, in Zukunft einsetzen“, erklärte der Präsident.

OSZE-Beobachter: Einschränkung bei Grundrechten

Wahlbeobachter der Parlamentarischen Versammlung der OSZE und der für Demokratiefragen zuständigen OSZE-Teilorganisation OHDIR haben deutliche Kritik an den russischen Präsidentschaftswahlen geäußert. „Ein Wahl, der - wie wir hier gesehen haben – ein wirklicher Wettbewerb fehlt, ist keine echte Wahl“, resümierte OSZE-Sonderkoordinator Michael Georg Link am Montag vor Journalisten.

„Die Präsidentschaftswahlen in Russland haben in einer mehrheitlich kontrollierten Umfeld stattgefunden, das sich durch einen fortgesetzten Druck auf kritische Stimmen ausgezeichnet hat. Die Zentrale Wahlkommission hat den Vorgang dabei in einer effizienten und transparenten Weise verwaltet“, erklärte der deutsche Bundestagsabgeordnete Link. Nach intensiven Bemühungen zur Erhöhung der Wahlbeteiligung hätten Bürger in großer Zahl ihre Stimme abgegeben, Einschränkungen bei Grundrechten und bei der Zulassung von Kandidaten hätten jedoch den Raum für politisches Engagement eingeschränkt und zum Fehlen eines echten Wettbewerbs geführt, sagte Link.

Kritik auch an Ukraine

„Die meisten Medien brachten keine kritische Reflexion über den wiedergewählten Präsidenten“, ergänzte die italienische Politikerin Marietta Tidei. Sie übte gleichzeitig aber auch Kritik an der Entscheidung der ukrainischen Regierung, in russischen diplomatischen Vertretungen auf ukrainischem Territorium keine Wahlen zuzulassen.

Abgesehen von der von Tidei angeführten Wahlbeobachtermission, der insgesamt 101 Vertreter der Parlamentarischen Versammlung der OSZE angeführte, waren 482 weitere Beobachter in Warschau beheimateten OSZE-Teilorganisation OHDIR in Russland im Einsatz. In etwa zwei Monaten will die vom norwegischen Diplomaten Jan Petersen geleitete Mission, der Bürger von 44 Staaten angehörten, einen finalen Bericht zu ihren Beobachtungen in Russland veröffentlichen.

Van der Bellen schickte Glückwunschtelegramm

Europäische Politiker haben zurückhaltend auf die Wiederwahl Putins reagiert. In einem Glückwunschschreiben sprach der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier von Misstrauen und Entfremdung zwischen Deutschland und Russland. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen sendet ein Glückwunschtelegramm, teilte sein Sprecher der APA mit.

Die schwedische Außenministerin Margot Wallström kritisierte die Abstimmung in Russland als undemokratisch. „Der Wahlkampf war zum Vorteil von Präsident Putin manipuliert“, sagte die Sozialdemokratin laut schwedischem Rundfunk SVT. Die Medien seien staatlich kontrolliert und Oppositionelle an einer Kandidatur gehindert worden.

Putin erreichte knapp 77 Prozent

Für Putin stimmten am Sonntag 76,66 Prozent der Wähler. Es ist sein bestes Wahlergebnis in seiner politischen Karriere. Die sieben Gegenkandidaten hatten im Wahlkampf selbst jede Chancen auf Erfolg für sich ausgeschlossen. Der Kommunist Pawel Grudinin erreichte mit rund 12 Prozent den zweiten Platz. (APA/Reuters/AFP)