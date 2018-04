Ljubljana/Wien – SPÖ-Vorsitzender Christian Kern hat die Haltung Österreichs in der Affäre um den Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien als falsch kritisiert. „Man hätte die Entscheidung (des EU-Gipfels, Anm.) symbolisch unterstützen sollen“, sagte Kern am Samstag im APA-Gespräch am Rande einer Programmkonferenz der slowenischen Schwesterpartei in Ljubljana.

„Das ist eine schwierige Situation. Ich respektiere, dass man da eine schwierige Abwägung vorzunehmen hat. Aber am Ende können wir nicht die Resolution unterstützen und dann nicht bei den Maßnahmen mitmachen“, betonte der SPÖ-Chef. Österreich hat gemeinsam mit allen anderen EU-Ländern die Solidarität mit Großbritannien bekundet, sich jedoch gegen Ausweisung von russischen Diplomaten entschlossen.

Österreich stellt sich durch Zickzack-Linie in eine Ecke

In dem Streit bietet sich Wien als Vermittler an. Laut Kern ist das grundsätzlich richtig und wichtig, weil Österreich traditionell gute Beziehungen zu Russland hat. „Aber Österreich hat bei der Frage das Problem: Wir müssen uns entscheiden. Man kann nicht einmal so und einmal so stimmen: Entweder steht man zur europäischen Solidarität oder man schließt sich aus“, forderte der Oppositionsführer. „Die Bundesregierung hat sich entschieden, sich hier auszuschließen.“

In dieser Haltung sieht der SPÖ-Chef auch viele Widersprüche. „Die Position, die Österreich zur Türkei hat, ist nicht stimmig mit unserer Russland-Konzeption“, sagte er. Wenn man für Rechtsstaat und Demokratie eintrete, dann müsse man das immer tun. „Dieses Hin- und Herschwanken, dann das mit der Neutralität oder der Brückenbaufunktion zu begründen - das halte ich für falsch“, sagte Kern.

Mit dieser Zickzack-Linie habe sich Österreich „in eine Ecke“ gestellt, so Kern. „Das wird Vertrauen gegenüber den europäischen Partnern kosten“, mahnte er mit Blick darauf, dass Österreich demnächst die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen wird. Österreich sei Teil des Westens, Teil einer offenen, pluralistischen, westlich ausgerichteten politischen Konzeption. „Es ist wichtig, dass wir das auch betonen. Ich finde es schade, dass das jetzt in Zweifel gezogen worden ist“, betonte er. „Offensichtlich fühlen sich Kurz und Strache mit Kaczynski und Orban wohler als mit Merkel und Macron“, kritisierte Kern.

Staatsbesuch in China hält Kern für wichtig

Unterdessen findet der Oppositionsführer den Staatsbesuch in China, den Bundespräsident Alexander Van der Bellen zusammen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und vier Ministern heute begonnen hat, wichtig, um gute Beziehungen zu China zu behalten und entwickeln. Die Größe der Delegation sei ihm „recht, wenn das nützlich“ sei. „Es ist natürlich immer auch ein Show-Element dabei“, betonte Kern. Auch seine Regierung habe einen Besuch in China auf dem Plan gehabt, der aber dann durch die Neuwahlen nicht zustande gekommen sei.

In Ljubljana nahm Kern an der Konferenz der slowenischen Sozialdemokraten (SD) teil, die vor den bevorstehenden Neuwahlen ihr Programm bestätigt hat. Ein guter Ausgang der slowenischen Wahl sei wichtig, um die sozialdemokratischen Stimmen in Europa wieder zu stärken, betonte er.

Populisten versprechen Milch und Honig, halten nichts ein

Trotz Aufschwung von Populisten bei der Parlamentswahl in Italien und der Tatsache, dass auch in Slowenien ein populistischer Politiker in den Umfragen führt, zeigte sich Kern optimistisch, dass bei den Wählern „mittlerweile Ernüchterung“ über Populisten eintrete. „Das ist ein Problem, das wir auch in Österreich gesehen haben: sie versprechen Milch und Honig, versprechen allen alles und halten am Ende nichts ein, sie betreiben dann nur sehr kleine Partikularinteressen. Das sei die Lektion in ganz Europa, das hat man auch in Österreich jetzt gesehen.“

Die slowenische SD hat laut Kern einen Riesenvorteil: Sie war „immer eine Kraft der Stabilität und Berechenbarkeit“. Die Landtagswahl in Kärnten, bei der die SPÖ die stärkste Kraft wurde, solle eine Motivation sein, legte Kern der Schwesterpartei in einer Ansprache zu Herzen. „Der Grund war Zuverlässigkeit, Ernsthaftigkeit, solide Arbeit, jeden Tag das Leben der Menschen ein bisschen besser machen“, zählte er die Gründe für den SPÖ-Erfolg in Kärnten gegenüber der APA auf. „Das ist eine Linie, die am Ende auch Chancen hat, den Populismus zu besiegen.“ (APA)