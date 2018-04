Washington, Damaskus, Moskau — US-Präsident Donald Trump setzt seinen politischen Zickzack-Kurs auch Russland gegenüber fort. Nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien hatte Trump Russland auf Twitter am Mittwoch gedroht, ein Militärschlag stehe unmittelbar bevor. Seine nächste Nachricht klang einlenkend: "Wollen wir das Wettrüsten beenden?"

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and "smart!? You shouldn't be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. April 2018

"Mach' Dich bereit, Russland"



"Russland hat geschworen, alle Raketen abzuschießen, die auf Syrien abgefeuert werden. Mach' Dich bereit, Russland, denn sie werden kommen (...)", schrieb Trump am frühen Nachmittag. Der Präsident gab Russland eine Mitschuld für die Entwicklung. Moskau dürfe sich nicht mit einem "Tier" verbünden, das mit Gas töte, fügte er hinzu und meinte damit offensichtlich den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad.

Kurz darauf war eine neue Nachricht von Trump zu lesen. "Unser Verhältnis zu Russland ist schlechter als es je war, den Kalten Krieg eingeschlossen", schrieb der US-Präsident. Dafür gebe es keinen Grund, meinte er. Russland sei auf wirtschaftliche Hilfe der Vereinigten Staaten angewiesen, die diese "sehr einfach" leisten könnten. Trump rief zudem alle Staaten zur Zusammenarbeit auf und stellte die Frage in den Raum, ob man das Wettrüsten beenden sollte.



Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. April 2018

Russland drohen USA mit Vergeltungsschlägen



Russland hatte die USA nach der Ankündigung des Raketenangriffs auf Syrien zur Vorsicht gemahnt. Die Geschoße sollten in Richtung Terroristen und nicht auf rechtmäßige Regierungen fliegen, erklärte das Außenministerium in Moskau. Der Einsatz "intelligenter Raketen" könne ein Versuch sein, Beweise für einen mutmaßlichen Angriff mit Chemiewaffen in Syrien zu zerstören.



News-Blog Aktuelles und Hintergründe zur US-Politik gibt es in unserem >> News-Blog

Washington macht Assads Regierung für einen mutmaßlichen Giftgasangriff auf die von Rebellen kontrollierte Stadt Douma (Duma) in Ost-Ghouta verantwortlich und hat militärische Schritte nicht ausgeschlossen. Russland wird nach Angaben seines Botschafters im Libanon jegliche US-amerikanische Rakete auf syrischem Hoheitsgebiet abfangen. "Sollte es einen Angriff vonseiten Amerikas geben (...), werden die Raketen abgeschossen und die Objekte angegriffen, von denen sie abgefeuert wurden", sagte Alexander Sasypkin am Dienstagabend im libanesischen Fernsehen.



Am Mittwoch hatte der Kreml zur Besonnenheit nach den Giftgasvorwürfen aufgerufen. "Hoffentlich vermeiden alle Länder Schritte", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Tass zufolge. Dies gelte vor allem für Maßnahmen, die die ohnehin fragile Situation in der Region weiter destabilisieren könnten.

Moskau bezeichnet Ende des Wettrüstens als "tolle Idee"

Eine Sprecherin des russischen Außenministeriums bezeichnete Trumps Vorschlag, das Wettrüsten zu beenden, als "eine tolle Idee". Man solle mit den Chemiewaffen der USA beginnen.

Trump fährt seit Monaten Russland gegenüber eine Doppelstrategie. Einerseits pflegt er weiterhin Kontakt zu Präsident Wladimir Putin und betont seine fortbestehende Dialogbereitschaft. Andererseits prangert er regelmäßig die Rolle Russlands als Verbündeter von Machthaber Bashar al-Assad in Syrien an. Zuletzt eskalierte der Streit nach einem mutmaßlichen Giftgasangriff auf eine Rebellenhochburg in Syrien. Washington droht nun zusammen mit Paris und anderen Ländern mit einem militärischen Vergeltungsschlag.



Syriens Außenministerium wirft den USA laut einem Bericht des staatlichen Fernsehens vor, mit Lügen einen Vorwand zu schaffen, um das Land ins Visier zu nehmen. Die Amerikaner sorgten gedankenlos für eine Eskalation, hieß es am Mittwoch. Überraschend sei das aber nicht.



Das US-Verteidigungsministerium lehnte am Mittwochnachmittag eine Stellungnahme zu potenziellen künftigen Militär-Aktionen ab. In einer Mitteilung erklärt das Pentagon, Fragen zu Trumps Twitter-Ankündigung eines Raketenangriffs auf Syrien sollten an das Weiße Haus gerichtet werden.



Mit dem Syrien-Konflikt begründet die Regierung in Washington auch die vor wenigen Tagen verhängten Wirtschaftssanktionen gegen russische Oligarchen, Regierungsvertreter und Firmen. Die Börse in Moskau brach daraufhin ein. Als weitere Gründe für die Sanktionen gelten unter anderem "boshafte Cyberaktivitäten" Russlands und Versuche, westliche Demokratien zu "untergraben" sowie der Konflikt in der Ost-Ukraine.



US-Sanktionen als "unlauteren Wettbewerb" kritisiert

Russland erwägt als Reaktion auf die jüngsten US-Sanktionen Gegenmaßnahmen für amerikanische Produkte. Ministerpräsident Dmitri Medwedew sagte am Mittwoch im Parlament in Moskau, sein Land sollte bei einer möglichen Vergeltung US-Güter und von US-Firmen in Russland produzierte Waren im Blick haben. Er kritisierte die US-Sanktionen als "unlauteren Wettbewerb", die lediglich dazu dienten Russlands wirtschaftliche Entwicklung einzuschränken.



Die Beziehungen zwischen Washington und Moskau sind zudem durch die kürzlichen gegenseitigen Ausweisungen von jeweils 60 Diplomaten schwer belastet. Die Ausweisungen erfolgten im Zuge des Streits um den Giftanschlag in England auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter. London, die USA und weitere westliche Länder machen dafür die russische Regierung verantwortlich. Moskau weist dies vehement zurück. (APA/dpa/Reuters/AFP)