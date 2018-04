Von Petra Ramsauer

Im Laufschritt verlässt der Bürgermeister der Kleinstadt im äußersten Norden Israels das Gebäude der Regionalverwaltung in der Stadt Kiryat Shmona nahe der Golan-Höhen: „Natürlich laufen unsere Vorbereitungen für eine mögliche Eskalation auf Hochtouren. Darauf können Sie wetten“, sagt der politische Verantwortliche einer von Dutzenden Grenz-Gemeinden im Norden Israels. Wasser- und Lebensmittelvorräte würden angelegt, berichtet er, eine routinemäßige Probe des Zivilschutzes wurde vor wenigen Wochen bis ins letzte Detail ausgedehnt.

Von offizieller Seite werden solche akuten Zivilschutzmaßnahmen – noch – nicht bestätigt. Deshalb will er auch nicht namentlich zitiert werden. Es gilt Panik zu vermeiden, Siegessicherheit zur Schau zu stellen. Vor allem jetzt: In einem Monat feiert Israel den 70. Jahrestag seiner Staatsgründung.

Eine Chronik der Krisen

Die Chronik dieser sieben Jahrzehnte strotzt vor Krisen und Kriegen, in der Vergangenheit häufig mit dem Verweis kommentiert, die Existenz des Landes stehe auf dem Spiel. Der gewaltige Sturm, der sich derzeit an den vielen Fronten Israels zusammenbraut, könnte allerdings zur schwersten dieser Krisen werden. Vom äußersten Norden bis zum Süden und in Jerusalem ist Feuer am Dach. Dazu schwappen die Störausläufer des Syrien-Krieges gefährlich über.

Für Israels Streitkräfte gilt seit Tagen die „Alarmstufe Rot“. Bekräftigt wird dies vom Premierminister. „Das ist kein Drill. Das ist bitterer Ernst“, bläute Benjamin Netanyahu seinen Ministern bei einer Kabinettsitzung vergangenen Mittwoch ein. Am selben Tag bekräftigte er am Grenzzaun zum Gazastreifen vor Bewohnern der südisraelischen Stadt Sderot die Entschlossenheit, sich zu verteidigen; auch in Form von Präventivschlägen: „Wir halten uns an eine sehr einfache und klare Regel“, betont er: „Wenn jemand plant, uns anzugreifen, muss er damit rechnen, dass wir schneller sein werden und vorher angreifen.“ Diese sehr klare Drohung richtete er gegen die palästinensische Hamas-Bewegung; gemeint war aber auch der Iran.

Im Gazastreifen haben bereits vor Wochen Massenproteste begonnen, die bereits Dutzende Palästinenser das Leben gekostet haben. Hier leben auf knapp 400 Quadratkilometern zwei Millionen Menschen: 5000 pro Quadratkilometer faktisch ohne Möglichkeit auszureisen, Jobs zu finden, die Kanalisation und die Stromversorgung brechen zusammen. Zukunftsperspektiven sind längst erloschen. Die politische Kontrolle übt die islamistische Hamas aus.

Abflauen werden die Proteste hier nicht; eher im Gegenteil. Auch die Palästinenser begehen Mitte Mai einen eigenen Gedenktag; dies auch zum 70. Mal: den Tag der „Katastrophe“. Erinnert wird an die Vertreibung von Hunderttausenden Palästinensern nach dem Unabhängigkeitskrieg von 1948. Ein Gutteil ihrer Nachkommen lebt längst in schäbigen betongegossenen Flüchtlingslagern im Gazastreifen.

Die politische Führung beider Konfliktparteien – jene der Palästinensischen Autonomiebehörde und der von Korruptionsvorwürfen massiv belastete israelische Regierungschef Netanyahu – befindet sich in einer schweren Glaubwürdigkeitskrise. Dies gilt auch für den Friedensprozess. „Eine Zwei-Staaten-Lösung ist gescheitert, wenn die Jerusalem-Frage über unseren Kopf hinweg entschieden wird“, warnt Hanan Ashrawi, die Grande Dame der palästinensischen Polit-Elite.

Konflikt Jerusalem

Anlass für ihren fatalen Pessimismus ist die Entscheidung des US-Präsidenten Donald Trump, just am 14. Mai, dem 70. Jahrestag der Staatsgründung, die amerikanische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Dies kommt der faktischen Anerkennung als Hauptstadt Israels gleich. „Jerusalem ist palästinensisch. Das können wir niemals hinnehmen“, bekräftigt Ashrawi und mit ihr das gesamte Volk.

Sämtliche heißen Eisen des Nahost-Konflikts glühen also. Der ungelöste israelisch-palästinensische Konflikt, der faktische Kriegszustand mit dem Iran und der libanesischen Hisbollah-Miliz. Nicht bloß die Lage in Syrien könnte dies weiter zuspitzen. Es zeichnet sich deutlich ab, dass sich die USA Mitte Mai aus dem Atomabkommen mit dem Iran zurückziehen. Die aktuelle Krisenstimmung, die Ankündigungen von Donald Trump, einen Militärschlag gegen die Stellungen des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad durchzuführen, wären somit nur ein Vorgeschmack auf eine noch brisantere Eskalation.

Schon lange zeichnet sich (zudem) ein Konflikt mit dem Iran ab, der, von den USA angefeuert, in Israel und Syrien ausgetragen werden könnte. Bereits im September des Vorjahres hielt Israels Armee im Norden des Landes das größte Manöver seit zwanzig Jahren ab. Das Szenario: eine Bodenoffensive der libanesischen Miliz Hisbollah. Schauplatz einer möglichen Offensive könnten auch die Golanhöhen sein.

Dieses syrische Territorium ist seit dem 6-Tage-Krieg von 1967 von Israel besetzt. Die sehr überschaubare Region – Tirol ist siebenmal so groß – gilt seither als potenzielles Epizentrum des Nahostkonflikts. Eine UN-Blauhelm-Mission unter führender Beteiligung Österreichs war jahrzehntelang ein Puffer zwischen den beiden Konfliktparteien. Formal sind Israel und Syrien seit dem Konflikt 1967 im Kriegszustand, eine Einigung über den Golan galt als Schlüssel zum Frieden in Israels Norden.

Brennpunkt Syrien

Der syrische Bürgerkrieg hat diesen neuralgischen Punkt nun gefährlich aktiviert. Die UN-Blauhelme sind abgezogen, auf syrischer Seite haben iranische Revolutionsgarden und die Hisbollah-Miliz Position bezogen. Doch nicht nur hier: Im gesamten Territorium füllen schiitische Milizen unter dem Kommando des Irans das Machtvakuum der massiv geschwächten syrischen Armee.

2000 iranische Offiziere sind im Land, dazu mindestens 16.000 schiitische Milizionäre aus Afghanistan, Pakistan, dem Iran und aus dem Libanon. Es entstanden Ausbildungszentren und Waffenfabriken auf syrischem Territorium. Dies hat zur Folge, dass sich das Kräfte-Gleichgewicht massiv verschoben hat: Mit 150.000 Raketen hat der Iran die Hisbollah-Miliz aufgerüstet, Einheiten, die im Bodenkrieg einsetzbar sind, wurden im Syrien-Krieg auf solche Einsätze gedrillt.

Wie eine Kriegserklärung

Für Israel kommt schon alleine dies einer Kriegserklärung gleich. Wie schon Dutzende Male zuvor stiegen vergangenes Wochenende F16-Kampfjets der israelischen Laufwaffe auf, um iranische Stellungen in Syrien anzugreifen. Nur knapp 24 Stunden, nachdem erschütternde Berichte über einen erneuten Giftgasangriff in der Damaszener Vorstadt-Region Ghouta bekannt wurden, über soziale Medien im Internet grauenhafte Fotos von erstickenden Kindern zu sehen waren, schlugen Raketen in einer syrischen Luftwaffenbasis ein. „T4“ lautet das Kürzel der Anlage nahe der Stadt Homs, im Zentrum Syriens gelegen, die von iranischen Milizen genutzt wird. Seit Jahren greift Israel in regelmäßigen Abständen solche Stellungen in Syrien an. Zuletzt im Februar, nachdem eine iranische Drohne israelisches Territorium erreichte.

Israels Verteidigungsminister Avigdor Lieberman wollte den jüngsten Angriff als Drohgeste interpretiert wissen, deren Botschaft lautete: Man sei bereit, zum Äußersten zu gehen: „Wir werden es nicht zulassen, dass der Iran in Syrien Fuß fasst, egal wie hoch der Preis ist, den wir dafür zahlen müssen.“ Es gebe keine andere Option, andernfalls würde der Iran mit Assads Erlaubnis Israel strangulieren.

Wenige Stunden zuvor hatte einer der einflussreichsten politischen Köpfe des Irans einen Besuch in der syrischen Hauptstadt Damaskus dazu genutzt, um eine klare Warnung an Israel zu senden: Ali Akbar Velayati, lange Jahre Außenminister und jetzt politischer Berater des spirituellen Führers Ali Khamenei, sagte: „Mein Land wird sich vorbehalten, auf diese Provokation angemessen zu reagieren.“