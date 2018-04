Von Helmut Reinalter

Vieles spricht nach dem Jahreswechsel dafür, dass es in fortgeschrittenen Industrieländern zur parlamentarischen Demokratie keine vernünftige und lebenswerte Alternative gibt. Demokratien sind allerdings von Faktoren abhängig, die über bloße Verfahrensregeln hinausreichen, wie die politische Kultur, die Öffentlichkeit und das Bedürfnis der Bürger, in Freiheit in einer offenen Gesellschaft leben zu wollen. Um dies zu erreichen, braucht man neben institutionellen Garantien eine wachsame Öffentlichkeit und einen gemeinsamen Willen zur Kompromissbildung, da andernfalls ein demokratischer Grundkonsens nicht erreicht werden kann.

Die Ausweitung politischer Partizipation seit der Neuzeit aus den jeweiligen Möglichkeiten, Voraussetzungen und Chancen bedeutet, dass Demokratien in der Gegenwart nicht als statisch gesehen werden können. Formen demokratischer Willensbildung verstehen sich nicht als starre Tradition, sondern sind historisch gewachsene politische Ordnungen, die den neuen Möglichkeiten unserer Gegenwart entsprechend geprüft und weiterentwickelt werden müssen.

Die fortschreitende Globalisierung hat eine wesentliche Existenzbedingung der Demokratie stark verändert, weil sich die demokratische Ordnung bisher im staatlichen Rahmen verwirklicht hat. Heute gehen die Aufgaben und vielfältigen Herausforderungen weit über die Grenzen des Nationalstaates hinaus. Globalisierung und Globalismus (das Diktat der Wirtschaft) entziehen sich dem Zugriff jener Instanz, auf die hin Demokratie konzipiert und praktiziert wurde. Daraus resultiert, dass das internationale Leben in Zukunft nach der Idee der Demokratie gestaltet werden muss. Dabei ist zu bedenken, dass keine politische Ordnung, auch nicht die Demokratie, endgültig fixiert ist. Sie muss jeweils neu auf ihre Legitimation, Bedeutung und Wirksamkeit kritisch befragt und geprüft werden.

In diesem Zusammenhang sind in den letzten Jahrzehnten auch verschiedene Modelle einer Weltrepublik und globalen Ethik entwickelt worden. Der deutsche Rechtsphilosoph Otfried Höffe hat auf die wichtige Forderung hingewiesen, eine auf Gerechtigkeit verpflichtete Weltrechtsordnung und eine demokratische Organisation zu errichten. Er meinte, dass die Antwort der Politik auf das Zeitalter der Globalisierung in einer Erweiterung der Einzeldemokratie zu einer Weltdemokratie oder Weltrepublik bestehen müsste. Er erwähnt vor allem drei Aufgabenfelder, für die ein dringender globaler Handlungsbedarf besteht:

Es braucht eine globale Rechts- und Friedensordnung zur Überwindung der globalen Gewaltgesellschaft, ein fairer Handlungsrahmen für die globale Kooperationsgemeinschaft, der die Sicherung der sozialen und ökonomischen Mindestkriterien umfasst und die Klärung bzw. Konkretisierung dessen, was durch Hunger und Armut als großes Problem gesehen wird – also globale Gerechtigkeit, globale Solidarität und globale Humanität. In seinem Entwurf über eine Weltrepublik unterscheidet Höffe Gerechtigkeitsprinzipien wie Menschenrechte, Freiheitsrechte, Sozialrechte und Solidarität sowie öffentliche Gewalten mit drei Steuerungsformen der Gesellschaft:

1. eine spontane und anonyme Steuerung durch den Markt,

2. eine politische Rahmen- ordnung mit Herrschaftscharakter (Staat),

3. eine Kooperation auf Grund affektiver Verbindungen (Solidarität).

Die Demokratie ist für ihn keine ausschließlich formale, sondern impliziert grundlegende Werte, wobei er drei Formen unterscheidet: die herrschaftslegitimierende Demokratie, die herrschaftsausübende und die partizipatorische Demokratie, die als Vollendung der herrschaftsausübenden Demokratie gilt, wobei hier der politischen Öffentlichkeit eine wichtige Funktion zukommt. Zu dieser dritten Form zählt auch die Demokratie als Lebensform und gesellschaftliche Praxis.

Nicht weniger bedeutend für die Zukunft unserer Gesellschaft unter den Bedingungen der Globalisierung ist auch das Projekt Weltethos des Tübinger Reformtheologen Hans Küng, der heuer seinen 90. Geburtstag feiert, das in seinem 1990 erschienenen Buch „Projekt Weltethos“ entwickelt und vorgestellt wurde. Darin geht es um drei wesentliche Postulate:

„Kein Überleben ohne ein Weltethos,

kein Weltfriede ohne Religionsfriede,

kein Religionsfriede ohne Religionsdialog.“

Küng geht es um die Beantwortung der Frage, warum unsere Gesellschaft ein globales Ethos braucht, das Aufzeigen eines ökonomischen Weges und auch eine Analyse der religiösen Situation unserer Zeit. Seine Forderung nach einem alle Menschen und alle Religionen umfassenden Ethos hat bisher breite Unterstützung erfahren. Im Mittelpunkt dieses Projekts steht der Grundkonsens über gemeinsame Werte, persönliche Haltungen und Maßstäbe, die alle Menschen in ihren eigenen Traditionen finden können und die Verpflichtung auf eine Kultur der Gewaltlosigkeit, der Solidarität, der Toleranz und Partnerschaft von Mann und Frau.

In diesem Zusammenhang kommt vor allem den Weltreligionen eine besondere Verantwortung zu, den Dialog zwischen den Religionen und mit den maßgebenden Persönlichkeiten anzuregen und zu führen. Eine neue Weltordnung ist nach Küng ohne Weltethos nicht vorstellbar. Auch in der Erklärung des Weltethos vom Parlament der Weltreligionen wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass wir alle eine Verantwortung für eine bessere Weltordnung haben und unser Einsatz für die Menschenrechte, Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden unbedingt geboten ist.

Unsere verschiedenen religiösen und kulturellen Traditionen dürfen uns nicht hindern, uns gemeinsam dafür einzusetzen, alle Formen der Unmenschlichkeit zu verhindern. Weltethos ist keine neue Ideologie, auch keine einheitliche Weltreligion jenseits aller bestehenden Religionen, auch nicht die Herrschaft einer Religion über alle anderen, sondern ein Grundkonsens bezüglich des Kernbestandes bestehender Werte, Maßstäbe und persönlicher weltanschaulicher Grundhaltungen.

Weltethos will auch keine neue Moral erfinden, um sie dann den verschiedenen Religionen von außen aufzudrängen, sondern nur das bewusst machen, was schon heute den Religionen in West und Ost, Nord und Süd gemeinsam erscheint, was aber durch dogmatische und fundamentalistische Auseinandersetzungen oft verdunkelt wird. Beim Projekt Weltethos geht es letztlich nur um jenes Minimum an Ethik, das für das Überleben der Menschheit und für eine neue, friedlichere Weltordnung notwendig ist.

In dem von den Vereinten Nationen herausgegebenen Report der Kommission für „Global governance“ wird ausdrücklich hervorgehoben, dass die Politik supranationaler Organisationen nicht nur das Management ökonomischer Globalisierung einschließlich ihrer tiefgreifenden sozialen und politischen Nebenfolgen beabsichtigt, sondern es wesentlich auch darum geht, eine neue Ethik globaler Demokratie und Menschenrechte durchzusetzen.

Das neue Paradigma internationaler Beziehungen weist wesentliche ethische Voraussetzungen auf, die sich deutlich erkennen lassen. Hans Küng hat dazu in einer erst kürzlich erschienenen Studie betont, dass der anzustrebende gesellschaftliche Grundkonsens nicht als ein gemeinsames ethisches System zu verstehen ist, sondern einen gemeinsamen Grundbestand an Werten, Maßstäben, Rechten und Pflichten, ein gemeinsames Ethos, ein Menschheitsethos, ja ein Weltethos meint.

Weltpolitik muss aus Weltverantwortung herauskommen. Eine ethisch orientierte Weltpolitik ist keine blinde Unterordnung der Politik unter die Ethik, weil dies der Eigengesetzlichkeit der Politik nicht gerecht und zu einem Moralismus führen würde, der die Moral überfordert. Andererseits widerspricht eine ethisch orientierte Weltpolitik entscheidend einer vollständigen Ablösung der Politik von der Ethik. Die Kunst der Politik in diesem neuen Paradigma besteht darin, das politische Kalkül und das ethische Urteil überzeugend zu verbinden und in jeder neuen politischen Situation auch immer wieder neu zu suchen.

Der deutsche Politologe und Friedenforscher Dieter Senghaas betonte schon vor einiger Zeit die Bedeutung der Weltethos-Diskussion für eine neue Weltordnung und Weltpolitik. Wichtig sind ihm dabei die kulturübergreifenden ethischen Orientierungspunkte, wie z. B. „Die Goldene Regel“, und der permanente kontroverse Prozess einer Verständigung über solche Weisungen.

Die Überlegungen zu Verknüpfungsmöglichkeiten des Weltethos mit Modellen einer Weltrepublik und Ansätzen zu einer neuen Weltordnung verdeutlichen, dass die Welt der Kulturen und Religionen unbedingt in den politischen Diskurs für die Zukunft miteinbezogen werden müssen. Ohne diese Einbindung ist eine neue Weltordnung nur schwer vorstellbar.

In diesem Zusammenhang stellen viele zeitkritische Beobachter die Frage, ob es den noch nationalstaatlichen Demokratien gelingen wird, die Gefahren der Globalisierung in den Griff zu bekommen. Ängste und Spekulationen über eine „Ökodiktatur“ (Globalismus) nehmen spürbar zu. Verstärkt werden diese Befürchtungen noch durch den gegenwärtigen Strukturwandel des Arbeitsmarktes durch Globalisierung und rigide Rationalisierungen.

Auch die Folgen der Risikogesellschaft und des Terrorismus sowie der Flüchtlingskrise verstärken diesen Eindruck. Die politischen Systeme scheinen auf diese Veränderungen, zu denen auch die Digitalisierung zählt, ziemlich hilflos zu reagieren. Die abnehmende Problemlösungsfähigkeit der Politik geht aber nicht nur auf die hier erwähnten Veränderungen zurück, sondern auch auf den zunehmenden Verfall von Orientierungsbedingungen. So wird in vielen neueren Publikationen ausdrücklich hervorgehoben, dass die gegenwärtige Krise der Demokratie gleichzeitig auch eine kulturelle Orientierungskrise sei. Die Politik müsste sich daher schon jetzt mit diesen dringenden Problemen ernsthaft beschäftigen und erste Schritte zur Lösung ins Auge fassen.