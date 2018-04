Von Sunghee Hwang und Sebastien Berger, AFP

Panmunjom, Pjöngjang – Der Ort ist ein Symbol für die Teilung Koreas – und für die Versuche, die Teilung zu überwinden. In Panmunjom kommen am Freitag die Staatschefs von Nord- und Südkorea zu einem Gipfeltreffen zusammen. Der Grenzort liegt in der demilitarisierten Zone, die sich seit dem Ende des Koreakriegs 1953 entlang der Grenze über die koreanische Halbinsel zieht.

Beide Seiten nutzen Panmunjom seit vielen Jahren für Kontakte: Mehrere Gebäude dort sind direkt über die Grenze gebaut. Verhandler können sich in einem gemeinsamen Raum treffen, ohne ihr jeweiliges Land zu verlassen. Die Grenze verläuft durch den Verhandlungstisch.

Nord- und Südkoreas Regenten treffen in Friedenshalle aufeinander

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un wird am Freitag allerdings die Grenze über den Kieselweg zwischen den Gebäuden überschreiten und südkoreanischen Boden betreten. Der Gipfel findet dort in der „Friedenshalle“ statt, einem modernen Bau aus Glas und Beton.

AFP-Reporter haben sich vor dem Gipfel auf beiden Seiten der Grenze umgeschaut. Auf der südkoreanischen Seite führen UNO-Vertreter Touristen durch die Zone. Südkoreanische Soldaten stehen hier „jeden Tag ihren Feinden Auge in Auge gegenüber“, sagt der UNO-Führer.

In einem der Verhandlungsgebäude dürfen Besucher sogar den Teil des Raumes betreten, der zu Nordkorea gehört. Die Touristen seien nun „im kommunistischen Nordkorea“, sagt der Führer. Viele schießen Erinnerungsfotos von dem kurzen Grenzübertritt, der andernorts undenkbar wäre.

Auf der nordkoreanischen Seite geht es weniger entspannt zu. Leutnant Kim von der Koreanischen Volksbefreiungsarmee führt die Besucher durch die Anlage und belehrt sie über den „wahren Charakter Amerikas“.

Die militärische Präsenz der USA in Südkorea „steht dem Frieden im Weg“, kritisiert Kim. Feierlich beteuert er: „Als Soldat denke ich nur daran, wie wir die USA so schnell wie möglich aus dem Süden verbannen können, um unsere Nation zu vereinigen.“

Eine Steinplakette erinnert auf der Nordseite an den Besuch von Machthaber Kim Jong-un im Jahr 2012 – und an die offizielle nordkoreanische Lesart des Korea-Kriegs. Kim habe daran erinnert, „dass dies der historische Ort ist, an dem die amerikanischen Invasoren von unserem Volk in die Knie gezwungen wurden, um die Kapitulation zu unterschreiben“, ist auf der Plakette zu lesen.

Pappel als Symbol: Soldaten mit Äxten getötet

In einer Glasvitrine auf der nordkoreanischen Seite sind zwei Äxte ausgestellt, die an eines der brisantesten Ereignisse in Panmunjom erinnern. Im Jahr 1976 wollten zwei US-Soldaten eine Pappel zurückschneiden, weil deren Äste den Ausblick eines Beobachtungsposten versperrten. Nach Nordkoreas Darstellung drangen sie dabei auf nordkoreanisches Territorium vor: Nordkoreaner griffen die US-Soldaten an und töteten sie mit deren eigenen Äxten.

Was folgte, ging als teuerste Baumschneideaktion in die Geschichte ein. Die US-Armee gab nicht auf und näherte sich der Pappel mit einem militärischen Großaufgebot: Mehr als 800 Soldaten, 23 Militärfahrzeuge, 27 Helikopter und mehrere B52-Kampfbomber waren im Einsatz, um die Äste der Pappel zurückzuschneiden. Diesmal nahm Nordkorea den Baumschnitt hin.