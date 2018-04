Jerusalem – Israel hat nach Angaben von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu „neue und schlüssige Beweise“ dafür, dass der Iran ein geheimes Atomwaffenprogramm verfolgt. Der Iran habe seine nuklearen Ambitionen nie aufgegeben und verstoße damit gegen das internationale Atomabkommen, sagte Netanyahu am Montag in Jerusalem. Er bezichtigte die Führung in Teheran der „dreisten Lüge“ über ihre wahren Absichten.

Die Informationen stammen nach Netanyahus Angaben aus einem „geheimen Atomarchiv“ des Iran. Israels Geheimdienste hätten vor wenigen Wochen zehntausende Dokumente aus diesem Archiv erhalten. Das 2015 in Wien geschlossene internationale Atomabkommen nannte er einen „schrecklichen Deal“, der nie hätte unterzeichnet werden sollen. „Das Atomabkommen basiert auf Lügen“, sagte er weiter. Das geheime Material, das der Iran nach der Unterzeichnung des Atomabkommens versteckt habe, könne zum Bau von „fünf Hiroshima-Bomben“ dienen, sagte Netanyahu.

Bau von Atombomben und Raketen geplant

Bei den neuen Erkenntnissen handle sich um einen „großartigen Erfolg“ der israelischen Geheimdienste. Die Unterlagen belegen nach Angaben Netanyahus, dass der Iran entgegen den Beteuerungen seiner Führung konkret am Bau einer Atombombe gearbeitet habe und weiter danach strebe, die Reichweite seiner atomwaffenfähigen Raketen auszuweiten. Diese Unterlagen über die Entwicklung seines Atomprogramms habe der Iran in einem „geheimen Atomarchiv vor der internationalen Gemeinschaft versteckt“ und bewahre sie dort seit Jahren auf. Israel verfüge über „exakte Kopien“ der Unterlagen und werde diese mit anderen Staaten und der Internationalen Atomenergiekommission (IAEO bzw. IAEA) teilen. Die Informationen seien schon an die USA weitergereicht worden, die die Echtheit bestätigen könnten.

Netanyahus Auftritt war ein Telefonat mit US-Präsident Donald Trump und ein Gespräch mit US-Außenminister Mike Pompeo über die Iran-Politik vorangegangen. Im Anschluss hatte Pompeo erklärt: „Wir sind weiterhin sehr besorgt über die gefährliche Eskalation der Bedrohung Israels und der Region durch den Iran.“ Netanyahu bezeichnete das iranische Atomprogramm als größte Bedrohung für die Welt, insbesondere für Israel und die USA.

Iran weist Anschuldigung zurück

Der Iran weist die Vorwürfe zurück, das Land habe umfangreiches Know-how zum Atomwaffenbau heimlich aufbewahrt. Bei der Präsentation Netanyahus handle es sich um aufgewärmte, alte Anschuldigungen, mit denen sich die Atomenergiebehörde IAEO (IAEA) bereits auseinandergesetzt habe, schrieb Außenminister Mohamed Javad Zarif am Montag auf Twitter.

Er kritisierte auch US-Präsident Donald Trump dafür, dass er sich Netanyahus Anschuldigungen zu eigen mache. Die „ungestüme“ Reaktion Trumps belege eine koordinierte Zeitplanung für die angebliche Enthüllung. Trump sieht sich in seiner harten Haltung gegen Teheran bestätigt und hat das Atomabkommen erneut kritisiert. Die Präsentation zeige, dass er mit seiner Meinung über den Iran zu „hundert Prozent“ Recht gehabt habe, sagte Trump am Montag in Washington.

Langjähriger Gegner des Atomdeals

Netanyahu ist seit jeher ein entschiedener Gegner des Abkommens, das derzeit von den USA auf den Prüfstand gestellt wird. Trump will bis zum 12. Mai entscheiden, ob die USA an dem Abkommen festhalten oder aussteigen – deswegen dürfte der US-Präsident ein wichtiger Adressat von Netanyahus Auftritt am Montag gewesen sein. Der US-Präsident hat wiederholt damit gedroht, sich aus dem Abkommen zurückzuziehen. „Ich bin mir sicher, dass er das Richtige tun wird“, erklärte Netanyahu.

Netanyahu hatte immer wieder gefordert, den Vertrag nachzubessern oder aufzukündigen. Der Iran hat Israel mit Zerstörung gedroht. Deshalb sieht der jüdische Staat eine Aufrüstung Teherans mit Atomwaffen als eine Bedrohung seiner Existenz.

Das 2015 in Wien geschlossene Abkommen sieht vor, dass die Weltmächte im Gegenzug für deutliche Einschnitte beim iranischen Atomprogramm ihre Sanktionen schrittweise aufheben. Die über die Jahre von EU, USA und UNO verhängten Strafmaßnahmen hatten im Iran unter anderem zum Einbruch des Ölexports und des Handels geführt.

Nachdem Teheran die Bedingungen erfüllt hatte, hoben UNO, USA und EU im Jänner 2016 die im Atomstreit verhängten Finanz- und Handelssanktionen auf. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA bzw. IAEO) hat seitdem wiederholt bestätigt, dass sich der Iran voll an das Wiener Abkommen hält. (APA/AFP/dpa/Reuters)