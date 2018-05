Istanbul – Zum Wahlkampfauftakt in der Türkei hat die pro-kurdische HDP die Freilassung ihres inhaftierten Präsidentschaftskandidaten Selahattin Demirtas gefordert. HDP-Chefin Pervin Buldan sagte am Freitag in Diyarbakir, aus dem Gefängnis heraus könne der Ex-Parteivorsitzende Demirtas keinen Wahlkampf gegen den Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan betreiben.

„Deshalb fordern wir von hier aus einmal mehr, dass unser lieber Selahattin Demirtas so bald wie möglich seine Freiheit erlangt.“ Buldan verlas eine Botschaft von Demirtas, in der dieser sich als „politische Geisel“ bezeichnete.

Demirtas war bis zu seiner Inhaftierung wegen Terrorvorwürfen im November 2016 der profilierteste Gegner Erdogans. Er machte in seiner Botschaft aus dem Gefängnis im westtürkischen Edirne deutlich, dass er nicht mit einem fairen Wahlkampf rechne. „Es besteht kein Zweifel, dass es ein schwieriger und ungerechter Wahlkampf sein wird.“ Dass die Partei ihn nominiert habe, sei eine Ehre, die aber zugleich „die Last auf meinen Schultern erhöht“ habe.

Demirtas hatte bei der ersten und bisher letzten Präsidentenwahl in der Türkei im August 2014 mit 9,8 Prozent der Stimmen einen Achtungserfolg gegen Erdogan erzielt. Er gehört zu neun HDP-Abgeordneten, die wegen Terrorvorwürfen in U-Haft sitzen. Im Februar hatte er den Parteivorsitz abgegeben. Als Grund nannte er unter anderem, dass die HDP „die neue Periode des politischen Kampfes mit mehr Kraft“ beginnen könne. Erdogan sieht in der HDP den verlängerten Arm der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. (APA/dpa)