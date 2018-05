Islamabad – Der versuchte Mordanschlag auf den pakistanischen Innenminister Ahsan Iqbal vom Sonntag hat nach Polizeiangaben einen religiösen Hintergrund. Der mutmaßliche Täter gab nach seiner Festnahme an, er sei Anhänger der ultrakonservativen islamischen Partei Tehreek-i-Labaik Ya Rasool (TLYRA), wie Ermittler am Montag weiter mitteilten.

Diese wenig bekannte Partei hatte 2017 dem damaligen Justizminister Zahid Hamid Gotteslästerung vorgeworfen und mit einer wochenlangen Blockade in der Hauptstadt Islamabad seinen Rücktritt forciert.

Der mutmaßliche Täter habe bekannt, wegen der Blasphemie-Geschichte am Sonntag in der Stadt Narowal im Osten des Landes auf Iqbal geschossen zu haben, sagte der zuständige Polizeichef Imran Kishwar. Die Partei distanzierte sich von der Tat. „Er mag einer unser Anhänger sein, doch wir haben nichts mit dem Zwischenfall zu tun“, sagte TLYRA-Sprecher Pir Ijaz Ashrafi der Deutschen Presse-Agentur. „Wir haben niemanden aufgerufen, zu den Waffen zu greifen.“

Minister musste operiert werden

Iqbal war von dem Mann angeschossen und verletzt worden. Der Minister habe zweimal operiert werden müssen und befinde sich jetzt in einem Krankenhaus in Lahore in stabilem Zustand, sagte ein Sprecher der Provinzregierung Punjab.

2017 gab es in dem vorwiegend muslimisch geprägten Land einen Anstieg von Gewalt, die mit Blasphemie-Vorwürfen in Verbindung steht, wie die Menschenrechtskommission Pakistans in ihrem Jahresbericht schrieb. Auch Mob-Attacken hätten zugenommen. Das Gesetz, wonach Beleidigungen des Islam oder des Propheten Mohammed mit dem Tode bestraft werden können, war in den 1980er Jahren eingeführt worden. Seitdem hat keine Regierung es gewagt, daran zu rühren – aus Furcht vor Protesten religiöser Hardliner. (APA/dpa)