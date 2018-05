Sotschi, Kiew – Der russische Präsident Wladimir Putin will die Umsetzung der Minsker Friedensvereinbarungen für die Ostukraine wieder voranbringen. Die Vereinbarung sei alternativlos. „Wir werden natürlich unsere gemeinsame Arbeit im Rahmen des Normandie-Formats fortsetzen“, sagte Putin bei einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel am Freitag in Sotschi. Es gebe keine Alternative zu dem Friedensplan.

Deutschland und Russland hätten über eine mögliche UNO-Blauhelm-Mission in der Ostukraine beraten, sagte Putin. Die Außenministerien beider Länder seien beauftragt worden, dies auszuarbeiten.

Es sei möglich, dass es bald wieder zu einem Treffen zwischen den Staats- und Regierungschefs Deutschlands, Frankreichs, der Ukraine und Russlands (Normandie-Format, Anm.) komme, sagte Putin. Ein genaues Datum für das Treffen sei noch nicht festgelegt.

Kämpfe in der Ostukraine seit 2014

In der Ostukraine kämpfen seit 2014 prorussische Separatisten gegen Regierungstruppen. Berlin, Moskau, Paris und Kiew hatten 2015 einen Friedensplan ausgehandelt. Dessen Umsetzung steckt aber seit langem in einer Sackgasse. Die Idee einer UN-Mission zum Schutz der Beobachtertruppen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) gibt es schon länger.

Auch Merkel bekannte sich bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Putin in Sotschi zum Minsker Friedensabkommen. Dies sei die „einzige Grundlage auf der wir arbeiten können“, sagte Merkel. Leider habe es gerade in der vergangenen Nacht wieder Verletzungen des Waffenstillstands gegeben. Daher müsse der Gedanke einer UNO-Friedenstruppe weiter verfolgt werden. „Das wäre ein guter Erfolg zu einer Stabilisierung der Lage, um dann auch die politischen Schritte durchzusetzen, die ja in Minsk vereinbart wurden“, sagte Merkel.

Weiteres Treffen möglich

Weiter sagte die deutsche Kanzlerin, es könne im Normandie-Format auch wieder ein Treffen auf Ebene der Staats- und Regierungschefs geben. Dieses müsse aber so vorbereitet sein, dass es dann auch Ergebnisse und Fortschritte gebe. Nächster Schritt müsse aber sein, sich mit der UNO-Mission zu beschäftigen und ein gemeinsames Mandat zu erarbeiten, das in den UNO-Sicherheitsrat eingebracht werden könne. Das wäre dann etwa ein Punkt für ein Treffen der Staats- und Regierungschefs, regte Merkel an.

Bei Artilleriebeschuss durch prorussische Separatisten in der Ostukraine sind in der Nacht auf Freitag drei Zivilisten getötet worden. Betroffen war eine Familie im Ort Trojizke, der auf ukrainisch kontrolliertem Gebiet liegt. Vater und Sohn seien sofort gestorben, die Mutter später im Krankenhaus, teilte der Gouverneur des Gebiets Donezk, Pawel Schebrowski, am Freitag mit. Die Separatisten hätten verbotenerweise schwere Artillerie des Kalibers 122 Millimeter eingesetzt. Um die Industriestadt Awdijiwka seien Grad-Mehrfachraketenwerfer verwendet worden. Sieben Soldaten wurden auf Regierungsseite verwundet. Am Vortag waren zwei Soldaten getötet und vier verletzt worden.

Die von Russland unterstützten Aufständischen warfen wiederum den ukrainischen Regierungseinheiten den Einsatz schwerer Artillerie vor. Bei der Rebellenhochburg Horliwka seien drei Zivilisten verletzt worden. Die Separatisten beklagten den Tod eines Kommandanten. Nach Moskauer Angaben wurde der Tonmann eines russischen TV-Teams verletzt. In dem Krieg sind UNO-Angaben zufolge seit 2014 mehr als 10.000 Menschen getötet worden. Die Umsetzung des mit deutscher und französischer Vermittlung erreichten Minsker Friedensplans stockt.

Merkel: „Strategisches Interesse an guten Beziehungen“

Merkel betonte den hohen Stellenwert des Verhältnisses Deutschlands zu Russland. „Wir haben ein strategisches Interesse daran, gute Beziehungen zu Russland zu haben“, sagte sie am Freitag nach ihren Gesprächen mit Putin in Sotschi. Bei allen Differenzen gebe es „auch Themen, bei denen sind wir durchaus einer Meinung sind“, sagte die Kanzlerin. „Ich halte das Miteinander-Reden für absolut wichtig.“ Auch Putin sprach sich für einen engen Dialog mit Deutschland aus. Zwar gebe es „verschiedene Einschätzungen der einen oder anderen Situation auf der Welt“, sagte er. „Die Probleme zu lösen ist aber nicht möglich, wenn man keinen Dialog miteinander führt.“ Gerade in der Wirtschaft sei Deutschland ein „Schlüsselpartner“ für Russland.

Merkel und Putin betonten übereinstimmend, dass der politische Prozess zur Beilegung des Syrien-Kriegs vorangetrieben werden müsse. Russland sollte aus Sicht der deutschen Regierung seinen Einfluss geltend machen, um eine Enteignung der Flüchtlinge aus Syrien zu verhindern. Merkel sprach Putin bei ihrem einstündigen Gespräch auf das sogenannte Dekret Nummer zehn an. Es sieht vor, dass Syrer, die sich nicht binnen weniger Wochen an ihrem Heimatort melden, ihr Wohneigentum verlieren. „Das wäre eine große Barriere für eine Rückkehr“, sagte Merkel - auch mit Blick auf die syrischen Flüchtlinge in Deutschland.

Syriens Präsident Bashar al-Assad war am Vortag ebenfalls beim Verbündeten Putin in Sotschi. Deutschland will, dass in Syrien ein politischer Prozess beginnt, der zumindest einem Teil der Millionen Kriegsvertriebenen und Flüchtlinge die Rückkehr in ihre Heimat ermöglicht. Russland ist Syriens wichtigste Schutzmacht. Es sieht für Deutschland vor allem eine Rolle beim Wiederaufbau des vom Krieg zerstörten Landes.

Thema der Gespräche war auch das von Trump aufgekündigte Atomabkommen mit dem Iran. Deutschland und Russland wollen beide an dem Abkommen festhalten, das Trump in der vergangenen Woche einseitig aufgekündigt hatte. Merkel rief den Iran auf, sich klar zum Atomabkommen mit den verbliebenen Vertragspartnern zu bekennen. „Ich glaube, es würde dem Iran auch sehr gut zu Gesicht stehen, nun zu sagen, wir wollen diese Verpflichtung auch weiter aufrechterhalten“, sagte sie. Sie zeigte sich überzeugt, das Abkommen biete mehr Kontrolle, mehr Sicherheit und mehr Transparenz in den Beziehungen zu der Islamischen Republik als ein Verzicht darauf.

Die USA haben den von sechs Staaten mit dem Iran abgeschlossenen Vertrag aufgekündigt und wollen wirtschaftliche Sanktionen wieder in Kraft setzen. Der Iran hatte sich in dem Abkommen bereit erklärt, auf die Entwicklung von Atomwaffen zu verzichten und Kontrollen seiner Nuklearanlagen zuzulassen. Im Gegenzug hob die sogenannten Sechsergruppe Sanktionen gegen den Iran auf. US-Präsident Donald Trump lehnt das Abkommen ab und hat die Wiedereinsetzung der Sanktionen angeordnet. Neben Deutschland halten alle anderen Unterzeichner an dem Abkommen fest. Der Iran will erst noch entscheiden, ob er weiterhin zu dem Vertrag stehen wird.

IAEA überzeugt, dass Iran Verpflichtungen einhält

Merkel sagte, die internationale Atomenergie-Agentur (IAEA) sei überzeugt, dass der Iran seine vertraglichen Verpflichtungen einhalte. Mit Blick auf die Auswirkungen der US-Sanktionen auf deutsche Firmen, die nun Geschäfte mit dem Iran machen, sagte die Kanzlerin, Verluste würden nicht „im großen Stil kompensierbar“ sein. Die EU hatte angekündigt, europäische Firmen vor Strafmaßnahmen der USA zu schützen.

Russland wehrt sich nach Worten Putins gegen US-Sanktionen, will dabei aber weder sich selbst, noch seine Partner treffen, wie er sagte. Russland dürfe ein Gesetz verabschieden, dass die Erfüllung von US-Sanktionen unter Strafe stellt. „Es muss aber so ausbalanciert sein, dass es weder der eigenen Wirtschaft schadet noch unseren Partnern, die guten Glaubens in Russland aktiv sind“, sagte er.

Das russische Parlament hatte ein solches Gesetz am Vortag nach massiven Einsprüchen russischer und ausländischer Wirtschaftsverbände in Moskau zurückgestellt. Die deutsche Wirtschaft hatte Merkel um Hilfe gebeten, weil sie sich in einer Zwickmühle sieht. Die USA drohen Firmen mit Strafen, die sich nicht an die Sanktionen gegen Russland halten. Zugleich will Moskau Strafen einführen für die Firmen im Land, die sich den USA-Sanktionen beugen. (APA/dpa/Reuters/AFP)