Bogota – Als erster Staat Lateinamerikas will Kolumbien seine Zusammenarbeit mit der NATO als „globaler Partner“ besiegeln. Der offizielle „Eintritt“ Kolumbiens in die NATO „in der Kategorie eines globalen Partners“ solle kommende Woche in Brüssel erfolgen, kündigte Präsident Juan Manuel Santos am Freitag in einer TV-Ansprache an. „Wir werden das einzige Land in Lateinamerika mit diesem Privileg sein.“

Bereits vor einem Jahr hatten Kolumbien und die NATO eine Kooperation vereinbart. Die Zusammenarbeit bezieht sich nach NATO-Angaben unter anderem auf die Bereiche Cyber-Sicherheit, Terrorismus und organisierte Kriminalität sowie die Weiterentwicklung der kolumbianischen Armee. Zuvor hatte die kolumbianische Regierung ein historisches Friedensabkommen mit der mittlerweile aufgelösten Rebellengruppe FARC geschlossen.

Bisher listete die NATO acht weitere Staaten als „globale Partner“ auf: Afghanistan, Australien, Irak, Japan, Südkorea, Neuseeland, Pakistan und die Mongolei. Viele der Partnerstaaten beteiligten sich an Militäreinsätzen der NATO. (APA/AFP)