Berlin – Während dem neuen US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, gestern im Außenministerium kein allzu herzlicher Empfang bereitet worden sein dürfte, riss die öffentliche Kritik an dessen undiplomatischem Handeln nicht ab. Der CDU-Abgeordnete Jürgen Hardt etwa empfahl dem Botschafter zuzuhören, statt Politik zu machen. Grenell habe als „Mittler zwischen der Regierung seines Gastlandes und seiner eigenen Regierung“ zu agieren, wies Hardt den US-Amerikaner zurecht.

Der Botschafter hatte zuvor zur Stärkung konservativer Kräfte in Europa aufgerufen, die US-Präsident Donald Trump freundlich gesonnen sind. Zudem sorgt er mit der ungewöhnlichen Einladung des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz in die US-Botschaft in Berlin für Irritationen. Ist Kurz doch ein erklärter Kritiker der Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU).