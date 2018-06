Ottawa/Washington – Die Zeitungen kommentieren den Eklat beim G-7-Gipfel, ausgelöst durch die Abkehr von US-Präsident Donald Trump von der akkordierten Abschlusserklärung, am Montag wie folgt:

Financial Times (London):

„Indem er sich selbst so gründlich isoliert, hat Trump beschlossen, aus den G-7 ein G-6 plus eins zu machen. Ein Forum, das bisher als Steuerungsinstrument der Weltwirtschaft agiert hat, ist nun lediglich ein Schauplatz für den törichten Handelskrieg des Präsidenten.(...)

Die G-6 und andere gleichgesinnte Länder müssen sich nun zusammentun, um dem Protektionismus zu widerstehen. Sie sollten versuchen, Trump durch Handelsabkommen zu umgehen, von denen die USA ausgeschlossen sind, und das System der globalen Kooperation so funktionsfähig zu erhalten, wie es ihnen möglich ist. Und zwar solange, bis die Vernunft hoffentlich in das Weiße Haus zurückkehrt. Das zurückliegende Wochenende hat eine Welt in Verwirrung gezeigt, in der Amerika sich seiner Verantwortung verweigert hat. Der Rest der Welt sollte daraus Konsequenzen ziehen.“

De Tijd (Brüssel):

„Nach dem Streit um das Klimaabkommen, um die NATO und nun beim G-7-Gipfel bleibt die Frage, wie zu reagieren ist. Erstaunen, Wut und dergleichen reichen nicht aus. US-Präsident Donald Trump folgt nur seiner eigenen Agenda. Und das ist absolut nicht lustig für Europa. Eine deutliche Antwort bleibt jedoch aus. Gut, Levi‘s, Jack Daniels und Harley Davidson werden hier in Kürze teurer. Aber ist das eine echte Gegenmaßnahme? Was geschieht, wenn Trump die Autos anpackt?

Jeder weiß, dass das Deutschland und Japan im Herzen treffen würde. Und dieser Schritt erscheint unvermeidlich, wie alle gut informierten US-Medien berichten. Aus verschiedenen Gründen will Trump die bestehende Ordnung umkrempeln. Der US-Präsident ist unzuverlässig, chaotisch und unberechenbar. Aber er ist und bleibt der US-Präsident. Es genügt nicht, empört zu sein. Wenn europäische Regierungschefs etwas unternehmen wollen, dann ist jetzt der Moment dafür gekommen. Das Stadium von Verhandlungen ist vorbei.“

Die Welt (Berlin):

„Der G-7-Gipfel in Quebec zeigt, dass Präsident Trump nun ganz zu sich gefunden hat. Der Eklat ist deshalb auch kein Ausrutscher, sondern nur ein Vorbote dessen, was Europa in Zukunft erwartet. Die USA haben sich in Quebec als westliche Führungsmacht verabschiedet. Es ist deshalb an der Zeit, dass die EU zusammen mit anderen westlichen Nationen an einem Plan B arbeitet. Wir leben nun in einer anderen Welt, und Europa muss sich möglichst rasch auf die neue Zeit einstellen.“

Süddeutsche Zeitung (München):

In dieser historischen Stunde darf die (deutsche ) Bundeskanzlerin (Angela Merkel) nicht zögern. Sie sollte sich den großen Europäer Helmut Kohl zum Vorbild nehmen und den Schulterschluss mit Frankreich wagen. Es ist höchste Zeit für eine große Geste und viele kleine Annäherungen. Nur als Teil eines schlagkräftigen Europas hat Deutschland überhaupt eine Chance, sich gegen Trump und weitere Herausforderungen zu behaupten.

Frankfurter Allgemeine:

Für Trump zählen allein die Handelsüberschüsse – und die Autos aus deutscher Produktion auf amerikanischen Straßen sind ihm der größte Dorn im Auge. Man sollte sich nichts vormachen. So richtig es ist, eine Zuspitzung des Handelsstreits zu vermeiden, so wenig wird man dadurch erreichen, dass man sich vor Trump in den Staub wirft. Er hat es auf Eskalation angelegt, und davon wird er sich nicht dadurch abbringen lassen, dass die Europäer, gut gemeint, Studien erstellen, ob europäische Exporte in die Vereinigten Staaten tatsächlich deren nationale Sicherheit gefährden. Damit gibt man einem haltlosen Argument unverdient Glaubwürdigkeit. Was von Trumps ‚Idee‘ zu halten ist, Zölle und Barrieren ganz abzuschaffen, kann man daran sehen, was er von TPP und TTIP hält: nichts.

Nepszava (Budapest):

„Es wundert niemanden mehr, dass das traditionelle (westliche) Bündnissystem bröckelt. Dass ein unberechenbarer Mensch den mächtigsten Staat der Welt lenkt, birgt für Angela Merkel dennoch ein einziges Positivum: Der Schwerpunkt (der globalen Architektur) verlagert sich zunehmend nach Deutschland. Immer mehr Akteure der Weltpolitik betrachten die deutsche Bundeskanzlerin als stabilisierenden Faktor. Von ihr erwarten sie sich Lösungen. Innerhalb der EU wertet dies die führende Rolle Berlins noch mehr auf. Die ungarische Regierung (unter dem rechtsnationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban) wäre besser beraten, den Berliner Löwen nicht weiter (durch anti-europäisches Verhalten) zu reizen.“

El Mundo (Madrid):

„Das Kommunique, mit dem das stürmische Treffen der G-7 in Kanada zu Ende gegangen ist, scheint wie ein Werk von Groucho Marx. Die sieben führenden Industriemächte stellen darin fest, man sei sich einig, dass man sich uneinig sei. Ein Kauderwelsch, das sehr gut die besorgniserregende Weltunordnung symbolisiert, vor der wir stehen. Diese ist in gutem Maße eine Folge der Unvorhersehbarkeit des Verhaltens von Donald Trump (...) Man muss sich nun fragen, ob dieser Präsident, der in Kanada mit befreundeten Führern null diplomatisches Geschick bewiesen hat, in der Lage sein wird, morgen beim historischen Treffen mit seinem ärgsten Feind, dem nordkoreanischen Diktator, irgendeine Verhandlung durchzuführen. Die ganze Welt schaut auf dieses Treffen, bei dem es um nichts Geringeres geht als die Sicherheit des Planeten.“

Sme (Bratislava):

„Das von G-7 auf G-6+1 umgemalte „Firmenschild“, das die Mehrheit der Berichterstatter aus Quebec vermittelte, sieht tatsächlich nach einem Orientierungswechsel des Westens, wenn nicht gar einem Wendepunkt aus. Das Veto von (US-Präsident Donald) Trump gegen den Atomvertrag mit dem Iran lässt sich noch als spontane Improvisation in einer strategischen Frage sehen. Die strategische Frage dabei ist die Nichtverbreitung von Atomwaffen, bei der die grundsätzliche Einigkeit des Westens weiter besteht.

Doch die Wiedereinführung von Zöllen, mit der Trump nun mit Europa, Japan und Kanada zusammenstieß, ist eine Gegenbewegung in der Ausrichtung des Westens in der ohne Zweifel allerstrategischsten Angelegenheit, nämlich dem freien Handel. (...) Sinnvoller als alle riskanten Gegenmaßnahmen ist jetzt dennoch, den Bruch möglichst in einem Rahmen zu halten, der Trump nicht ganz vom Verhandlungstisch vertreibt.“

Tagesspiegel (Berlin):

„Gerade die Europäer müssen weiter gelassen auf Trump reagieren. Und: geschlossen. Gesucht wird weniger ein neuer Anführer oder eine neue Anführerin der freien Welt. Diese Schuhe sind selbst für (...) Macron zu groß. Auch passt diese Rolle eigentlich gar nicht zur Idee des Westens. Nötig ist vielmehr die Bereitschaft zu Engagement, Kompromiss und dem Teilen der Macht. Ein einiges, von sich selbst wieder überzeugtes Europa kann viel erfolgreicher bei einem US-Präsidenten auftreten, der seinen Vorteil am liebsten in bilateralen Verhandlungen sucht. Diese Notwendigkeit ist mit dem krawalligen Ausgang des G-7-Treffens noch deutlicher geworden. (...) So oder so: Wenn (...) sich der Zorn über Trumps kindisches Verhalten in Kanada gelegt hat, müssen beide Seiten wieder aufeinander zugehen. Alles andere wäre wirklich eine Katastrophe.“

Berliner Morgenpost:

Wer vor Trump die Hacken zusammenschlägt, wird nur noch stärker gedemütigt. Der Mann kennt nur ein Prinzip: Unterwerfung. Auf der anderen Seite ist gerade die deutsche Export-Wirtschaft auf Amerika angewiesen. Blindes Zurückschlagen verbietet sich darum. Es hilft nichts: Wenn sich der Gipfel-Rauch verzogen hat, muss weiter verhandelt werden. Als Richtschnur taugt Trudeaus Linie, die Trump zum Ausrasten gebracht hat. Abgewandelt lautet sie: „Auch wir Europäer lassen uns nicht herumschubsen.“

Jyllands-Posten (Aarhus):

„Man kann darüber diskutieren, ob es vom Gipfelgastgeber, Kanadas Premierminister Justin Trudeau, weise war, erst einen diplomatischen Sieg einzufahren, indem er Einigkeit über die Schlusserklärung schaffte - um sich danach auf einer Pressekonferenz vor heimischem Publikum aufzublasen. Das Weise wäre gewesen, sich über den Erfolg zu freuen.

In der Geschäftswelt spricht man nicht schlecht von den Partnern, mit denen man gerade ein Abkommen geschlossen hat, schon gar nicht von Donald Trump. Weil er das trotzdem tat, musste der Gipfelgastgeber erleben, dass Präsident Trump seinen Stab in Charleroi aus der Air Force One auf dem Weg nach Singapur instruierte, die Schlusserklärung nicht zu unterschreiben. Somit wurde G-7 zu G-6 und Erfolg zum Fiasko.“ (APA/dpa/AFP)