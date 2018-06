Washington — US-Präsident Donald Trump hat sich beklagt, dass er für den Nordkorea-Gipfel mit dem Machthaber Kim Jong-un in den USA zu wenig Anerkennung erfahre. Der Deal einer atomaren Abrüstung Nordkoreas werde überall in Asien gelobt und gefeiert, schrieb er am Sonntag in einer Serie von Mitteilungen auf Twitter. In den USA aber würden viele den Deal lieber scheitern sehen, als ihm einen Erfolg zu gönnen.

The denuclearization deal with North Korea is being praised and celebrated all over Asia. They are so happy! Over here, in our country, some people would rather see this historic deal fail than give Trump a win, even if it does save potentially millions & millions of lives!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 17, 2018

Fakt ist, dass bei dem Gipfel in Singapur keine atomare Abrüstung vereinbart wurde. Das von Trump und Kim unterzeichnete Papier bleibt als Absichtserklärung inhaltlich weit hinter früheren Vereinbarungen der USA mit Nordkorea und anderen Ländern zurück. Dafür wird Trump kritisiert. Auch aus seiner eigenen Partei waren die Reaktionen auf den Gipfel verhalten.

In einer Umfrage des Senders ABC und der Washington Post sagten am Sonntag 55 Prozent der befragten US-Amerikaner, für eine positive Bewertung des Gipfels sei es zu früh. Auf Trumps mehrfach verkündete Einschätzung, Nordkorea stelle dank ihm keine nukleare Bedrohung mehr dar, reagierte eine Mehrheit der Befragten mit: „Abwarten".

Trump twitterte am Sonntag, die Vereinbarung mit Kim rette wahrscheinlich Millionen und Abermillionen Menschen das Leben. Er wiederholte seine Forderung, die gemeinsamen Manöver mit Südkorea während der Verhandlungsphase auszusetzen. Diese Forderung hatte Verbündete und Berichten zufolge auch das Pentagon überrascht.

Holding back the "war games? during the negotiations was my request because they are VERY EXPENSIVE and set a bad light during a good faith negotiation. Also, quite provocative. Can start up immediately if talks break down, which I hope will not happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 17, 2018

Die USA hätten nichts preisgegeben, anders als die „Fake News" in einer koordinierten Aktion es darstellten, schrieb Trump. „Wir haben so viel für den Frieden in der Welt bekommen und mehr wird in den Endrunden dazukommen." Was genau er damit jeweils meinte, führte der US-Präsident nicht aus.

Funny how the Fake News, in a coordinated effort with each other, likes to say I gave sooo much to North Korea because I "met.? That's because that's all they have to disparage! We got so much for peace in the world, & more is being added in finals. Even got our hostages/remains!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 17, 2018

Trump versucht bereits seit Tagen mit allen Mitteln, den Singapur-Gipfel in einem möglichst positiven Licht darzustellen. (APA/dpa)

Please clear up the Fake News! https://t.co/3VbIKbmKwP

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 17, 2018